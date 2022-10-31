快訊／豪大雨擴10縣市！共伴今最強　2地區防致災降雨

▲台灣附近水氣很多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

雨區擴大10縣市！氣象專家吳德榮提醒，今日受「共伴效應」影響，北部、東半部應慎防致災性的大量降雨。氣象粉專也說，今天共伴效應達到最強時刻，雨量會更驚人，並且擴及到更多地方。

超大豪雨特報：宜蘭縣

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大豪雨特報：台北市

豪雨特報：基隆市、新北市、花蓮縣、台東縣



大雨特報：桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市

氣象局表示，東北季風及颱風外圍雲系影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨發生，台北市山區亦有大豪雨發生，花蓮縣山區及基隆北海岸、台北市、新北市、宜蘭縣、台東縣（綠島、蘭嶼）有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北山區及花蓮、台東地區並有局部大雨發生的機率，請注意坍方、落石、土石流及溪水暴漲。



▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，輕颱奈格在呂宋島西方海面逐漸轉北，未來再轉向偏西、減弱遠離，無發布颱風警報的機率，但其對台的威脅未減輕，受其外圍環流與東北季風的共伴效應，迎風面的劇烈降雨為最大的威脅，應嚴加防範。

吳德榮說， 最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日受共伴效應影響，北部、東半部應慎防致災性的大量降雨，及其所可能導致的坍方、落石及土石流，更因奈格颱風外圍雲系移入，中南部亦有局部雨、山區較明顯。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮表示，周二持續受共伴效應影響，迎風面北部、東半部仍應防範局部性劇烈降雨，中南部天氣好轉；周三迎風面雨勢略減緩，仍應注意；周四、周五奈格減弱遠離，受東北季風影響，迎風面有較多水氣，北部、東半部有局部雨，局部地區仍有劇烈降雨的機率，中南部大都多雲時晴；周六、周日北部、東半部仍有局部雨，中南部晴時多雲，氣溫略降。

「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書說，不到3天，宜蘭南澳山區雨量已達963毫米，清水地熱雨量也有807毫米，而且持續累積中！今天共伴效應達到最強時刻，雨量會更驚人，並且擴及到更多地方。該粉專提醒宜蘭、台北東側、基隆北海岸未來24小時務必提高警覺！山區、溪邊、河邊、海邊不要靠近！