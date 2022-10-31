別再對體重斤斤計較！醫師：調整體態關鍵是「體脂率」

▲使用體脂計定期測量身體數據，掌握肌肉與脂肪的變化趨勢，有助於體態管理規劃。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導



根據國健署最新統計，18歲以上國人肥胖率高達50.3%，代表兩個成人中就有一人過胖，不只影響外觀，健康也亮起紅燈，體態管理刻不容緩，但是不能盲目減重，因為關鍵在於「體脂率」。

▲調整體態關鍵在於「體脂率」。（圖／記者吳杰澄攝；以下同）

恆新復健科診所院長王思恒表示，「體重是一個非常粗估的方法，它沒有辦法告訴我們身體裡面組成的變化，有體脂率就多一個參考指數，體脂率是一個人脂肪佔總體重的比例，兩個人身高體重一樣，可是體脂肪率不一樣，一個人看起來就會泡泡腫腫的，另外一個人看起來就可能很結實，所以體脂才是決定體態與健康的關鍵。」

▲恆新復健科診所王思恒院長。

像是四肢細、肚子大的「泡芙族」，體重正常卻有高體脂率，在醫師眼中也屬於肥胖，想要健康有效地調整體態，得同時做到增加肌肉與減少脂肪。王思恒院長強調，「脂肪要少，必須控制飲食熱量，換句話說就是吃得少一點、健康一點，如果要增加肌肉，通常透過運動，尤其是重量訓練來達成。」

▲想要健康有效地調整體態，除了控制飲食減少脂肪，還可透過重訓增加肌肉量。

此外，使用體脂計定期測量身體數據，掌握肌肉與脂肪的變化趨勢，更有助於體態管理規劃。王思恒院長指出，「每次測量體脂的條件都要一樣，最好是每天早上如廁之後，第一件事情就是測體脂，才比較不容易產生誤差，有些體脂計還有藍牙功能，可以直接把記錄到的數據上傳手機觀察，看到體脂率一直在下降，就代表說你減到的都是脂肪，你的肌肉都保留住了。」

▲使用體脂計定期測量身體數據，有助於體態管理規劃。

「最近有點發胖所以不吃晚餐，但早中沒什麼特別變化，飲料也照喝，久了發現自己體重好像降下來了，但身形沒什麼變，所以研究真正增肌減脂的方法，現在我有規律的運動習慣，飲食盡量少油少鹽，不用餓肚子也達到減脂目標。」上班族Benson分享過來人經驗，聽從專業建議實行增肌減脂、控制體脂肪，確實讓他身形改善很有感。

▲medisana藍牙七合一多功能體脂計。

體重變輕了，身材卻沒改變，代表減掉的可能是水分或肌肉，與其追求體重數字，更應該注重體脂率變化。medisana新一代體脂計能精準測量身體關鍵數據，就是不少人調整體態的神隊友，專櫃人員豆佳芸進一步說明：「新款BS320體脂計多了藍牙功能，可以連接手機APP，並支援iOS跟Android系統，機器面板採ITO塗層技術，導電玻璃隨站隨測，能測量體重、體脂肪率、肌肉量、骨重量、體內水分、BMI、基礎代謝(BMR)等七大身體數值，智能自動辨識還可以記錄8位使用者。」

▲BS320藍牙體脂計能把記錄到的數據上傳手機APP。

「一直以來只在乎體重計上的數字變化，後來發現體脂才是最重要的！不然做了那麼多訓練，也不知道自己是增肌減脂還是只流失掉肌肉，得不償失！買一台體脂計可以讓我來記錄體態變化，透過藍牙與APP連動，追蹤起來很方便。」一名消費者臨櫃試用後也給予medisana新機好評。

▲德國medisana持續開發創新，滿足全方位健康管理需求。

運動飲食雙管齊下，搭配藍牙七合一多功能體脂計監測數據變化，增肌減脂成效看得見，德國medisana持續開發創新，滿足全方位健康管理需求。