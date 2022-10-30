韓國瑜挺林金結「都是甘苦人」台上嗨唱！他騎恐龍發糖果遇搞笑1事

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韓國瑜挺林金結「都是甘苦人」台上嗨唱！卓冠廷騎恐龍發糖果撞衫

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲韓國瑜在台上嗨唱蔡琴的「讀你」 。（圖／翻攝自林金結FB）

記者施怡妏／綜合報導

一年一度萬聖節登場，候選人掃街拜票時也特地換上有趣的衣服，民進黨新北市議員候選人曾進益穿上南瓜裝出場，吸睛程度百分百，還在現場大玩吹泡泡，與小朋友們打成一片。另外，民進黨新北市議員候選人卓冠廷則是騎恐龍發糖果，遇到迷你龍意外撞衫，開心直呼「參選以來最療癒的行程」。

曾進益一身南瓜裝現身「延和廣場」的泡泡嘉年華，穿梭在大朋友小朋友之間發文宣，被不少小孩子圍繞著，「再次小小滿足小巨人的虛榮心」。

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲曾進益穿上南瓜裝。（圖／翻攝自曾進益FB）

卓冠廷則是穿上恐龍裝踩街發糖果，雖然下著小雨，但是很多家長牽著小朋友一起參加北大特區的萬聖節踩街活動，「看到小朋友穿超精心準備的服裝，真的快融化」，並表示「應該是參選以來最療癒的行程吧」。最特別的是，這是他第一次為了萬聖節換裝，居然與小朋友「撞衫」，「遇到兩隻迷你恐龍跟我對決」。

台灣民眾黨新北市議員張昭隆則是扮成死神，開心和小朋友一起過萬聖節，「報名報到率達6成，雖然雨勢不小但熱情民眾的支持讓工作夥伴都感動了，籌備1個月都值得」，感謝支援志工，以及商家熱情支持合作，「活動結束統計超過2000位」。

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

▲卓冠廷穿孔龍裝遇到迷你龍。（圖／翻攝自卓冠廷FB）

除了萬聖節的掃街拜票活動外，也有候選人選在這周舉辦競總大會，國民黨新北市市議員林金結今（30）日找來前高雄市長韓國瑜，一起在新北市三峽區造勢，韓國瑜還在台上唱著蔡琴的讀你，與民眾一起同樂。

韓國瑜表示，自己與林金結都是甘苦人，一路走來不容易，更稱讚林金結成功後，沒有抱著財富獨享，而且打開手分享給其他人，將議員的每票30元補助款，捐給弱勢、教育的團體，雖然上次競選的立委沒有當選，但仍將30元的補助款捐出。

▼張昭隆扮成死神。（圖／翻攝自張昭榮FB）

▲▼ 。（圖／翻攝自候選人FB）

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