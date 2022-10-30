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新北第5選區／萬聖節候選人扮女賽車手、超級瑪利歐　現身板橋街頭互動

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲許多人參加「府中搞什麼鬼」活動。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

年底九合一選舉將至，各大候選人紛紛卯足全力準備選戰。新北第5選區（板橋）候選人也趁著週末和選民互動，尤其這週末板橋舉辦「府中搞什麼鬼」活動，不少候選人都共襄盛舉裝扮，也有人舉辦小型活動和選民同樂；也有人看到南韓首爾梨泰院事故，提醒民眾保命要訣。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲劉美芳扮成女惡魔賽車手。（圖／翻攝自劉美芳臉書）

國民黨候選人劉美芳發文表示，萬聖節就快到了，於是和新北市長侯友宜一起參加「2022府中搞什麼鬼」活動，看到侯友宜辦成賽車鬼王，劉美芳則穿上皮衣化身女惡魔賽車手，「帶著化身為小女警、胡迪牛仔的兩個寶貝，全家一起上街頭，跟變裝的民眾一塊同樂」；無黨籍選人顏維勳則在服務處前舉辦活動，表示「我們不搞鬼~搗蛋就不給糖」，看到他準備了好幾籃糖果，準備發給小朋友，看起來相當親民。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲顏維勳在服務處前舉辦小活動。（圖／翻攝自顏維勳臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲阮橋本扮成超級瑪利歐。（圖／翻攝自臉書）

無黨籍候選人阮橋本特別扮成超級瑪利歐，上街和選民互動，還提著南瓜提燈，將糖果分給小朋友們；民進黨候選人石一佑也沒有缺席活動，拿著一籃糖果和民眾互動，也拍下許多用心裝扮的小朋友，「分享一下今天萬聖節活動可愛的小朋友，還有令人驚艷的木乃伊服裝，是孩子媽媽花半個月手工一針一線完成的，真的讓一佑十分佩服」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲▼石一佑分享小朋友的裝扮。（圖／翻攝自石一佑臉書）

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

國民黨候選人周勝考也有參加29日的府中搞什麼鬼活動，在百鬼遊行時還遇到「乩童」和「道士」，但今早看到梨泰院事故，也發文分享踩踏保命三技，包括勾手、弓身、護心肺，和踩踏保命九點，希望民眾遇到危險時能夠保護自己；無黨團結聯盟候選人廖裕德也同樣關注梨泰院慘案，表示「像這種典型的人為災難，是絕對可以避免的，板橋舉辦大型活動，應用更高規格標準檢視，讓每個板橋居民快快樂樂參加活動，平平安安回家」。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲周勝考巧遇「道士」。（圖／翻攝自周勝考臉書）

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