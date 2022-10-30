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替黃珊珊站台！柯文哲籲選民做3件事　「同情高虹安遭遇就要投票」

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊30日下午舉辦首場造勢，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲到場力挺。柯文哲致詞時表示，比較黃珊珊提出防災型都更政見，另外2名候選人則提免治馬桶、深蹲20下等政見，可看出3個人的不同；呼籲選民一定要做到3件事情，分別為拉票、固票與投票。

▲▼黃珊珊、柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

黃珊珊30日下午於台北市政府東大門廣場、信義區松智路進行首場大型造勢活動，民眾黨8名市議員候選人皆到場，而身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲也現身力挺，最後由黃珊珊採大進場方式入場，將現場氣氛帶往高潮。儘管30日下大雨，但主辦單位表示，預估有近1萬人到場。

▲▼黃珊珊、柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲致詞時指出，自己2014年在台北市政府前的市府廣場舉辦造勢活動，當時他講了一句話，過去意識形態對立，人與人之間豎立隱形、冰冷的高牆，這道高牆把大家分成了統獨、藍綠、國民與皇民，大家互相叫罵對立，折磨著大家的親情、愛情跟友情。

柯文哲提及，8年過去了，國民黨、民進黨現在做的事情，與8年前有不一樣嗎？還是一樣叫罵對立，當年他希望用愛與擁抱推倒意識形態高牆、結束對立與叫罵仇恨，而他在選舉中當選了，自己也實踐諾言超越藍綠，讓藍綠在社會和諧中生存。

柯文哲指出，自己在過去8年實踐競選承諾，但「我要問國民黨、民進黨，你們以意識形態折磨台灣人民，請問你們還要折磨到什麼時候？」自己於2014年喊出「改變台灣從首都開始，改變台北從文化開始」等競選口號，改變政治文化的社會運動相當辛苦，但他不覺得寂寞，因為相信有人會為台北市未來更努力，也就是黃珊珊。

▲▼黃珊珊、柯文哲出席33總動員—黃珊珊造勢活動。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲提及，黃珊珊當過20幾年市議員，問政認真、從不譁眾取寵，且這20幾年也沒什麼負評，加入市府團隊工作3年，也證明是最好的市長人選，包括去年5月疫情爆發時，只用了6小時建立萬華剝皮寮快篩站，「當時如果萬華沒有守住，台北就完了，台北失守的話，整個台灣一定淪陷。」所以黃珊珊以用行動能力證明，自己是一個好的市長人選。

柯文哲說，黃珊珊是一個實事求是的行政長官，從最近3位候選人提出的政見來看，有的人是免治馬桶，有的人是深蹲20下換乘公車，而黃珊珊則提出「防災型都市更新」，從政見中就可以知道3個人的不同點，「黃珊珊當市長就是務實，不會搞公共廁所換免治馬桶、深蹲20下換搭公車，會實事求是、按部就班解決台北市大小問題。」

話鋒一轉，柯文哲突然提及新竹市長候選人高虹安，認為民進黨一路抹黑高虹安，從研究所打到大學、高中、補習班，最後再打到資策會，每講一次就被打臉一次，可是為什麼民進黨還要繼續打下去？那是因為民進黨相信，只要控制媒體、名嘴、1450網軍，就可以在台灣社會為所欲為，「市民如果同情高虹安的遭遇，請一定要去投票。」

最後，柯文哲也呼籲民眾要做3件事情，分別為拉票、固票與投票，希望大家說服親朋好友，也要注意票源別被別人拉走，最重要的則是11月26日出來投票；無論任何民調都顯示，最有能力、仇恨值最低的是黃珊珊，但黃珊珊選情仍陷入危機，這是因為國家資源、組織動員等問題，盼選民能夠拉票、固票與投票。

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