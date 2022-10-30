食材跟動物口水調和！高雄知名肉燥飯3缺失　衛生局：限期改善

▲高雄一家知名肉燥飯，遭網友拍下照片爆料「食物跟動物口水調和」。（圖／翻攝自FB爆料公社）

記者賴文萱／高雄報導

高雄橋頭一家知名肉燥飯店家，獲得許多在地民眾喜愛，不過，近日一名網友卻PO出照片爆料，「肉燥都要先跟動物口水調和才好吃」，更直指上班經過必看到。對此，高雄市衛生局今（30）日早派員現場稽查後，發現有3大缺失，要求限期改善，否則將依法開罰。

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▲高雄知名肉燥飯遭爆「食物跟動物口水調和」，衛生局將派員稽查。（圖／翻攝自FB爆料公社）



一名網友在FB社團爆料公社中貼文爆料，「橋頭知名米其林肉燥飯，肉燥都要先跟動物口水調和才好吃，上班經過必看到。生意好後員工態度不佳，衛生堪憂」。從原PO貼出的照片中可見，該店家門口外面放著疑似裝有食物的籃子，有2隻黑貓在旁活動，似乎在翻找食物。

對此爆料內容，高雄市衛生局今（30）早派員依「食品良好衛生規範準則」查察，初步釐清網路照片應非今日拍攝。今日察查現場垃圾桶未加蓋、部分食材未離地放置、作業區抽風機未加裝紗窗等缺失，依食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善，若經複查未改善者則依法開罰。

▲該店家門口外面放著疑似裝有食物的籃子，有2隻黑貓在旁活動，似乎在翻找食物。（圖／翻攝自FB爆料公社）

該PO文引來不少網友熱議，有網友說「好吃的秘方都被你發現了」、「第一眼以為是老鼠」、「不管哪家餐飲業都不會比在家吃衛生」、「做吃的良心很重要，但是台灣普遍商家沒有」、「天阿太噁心！衛生局快上門關切一下」。

但也有網友指出「這已經是好幾個月前的事了，因為是野生貓，目前店家已有防範跟處理」、「拍籃子能代表什麼？」、「你確定籃子是肉燥嗎？」、「建議要檢舉內容物請拍照」。