梨泰院失蹤人數再飆「累計3580起」！　7小時暴增13倍

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間的10萬人萬聖節活動因窄巷推擠引發骨牌效應，演變成233人死傷的悲劇，失蹤人數仍不斷飆升，截至當地下午2時（台灣下午1時）累計失蹤個案已來到3580起。為哀悼死者，首爾市當局明起將在廣場設置靈堂。

▲ 梨泰院周圍29日晚間湧入10萬人潮。（圖／路透）

根據YTN及NEWS1，截至當地下午2時，設於龍山區漢南洞居民中心的失蹤者登記處累計已接獲3580起失蹤通報，包括20支熱線電話及現場登記個案，相較7小時前的270起，暴增逾13倍。

由於梨泰院事故現場一排民眾倒地、警消當街CPR的畫面令人震驚，令失蹤者登記處許多家屬難掩焦急，苦苦等待消息。

▲ 前往漢南洞居民中心登記親友失蹤的民眾難過哭泣。（圖／路透）

消防當局統計，梨泰院推擠事故截至當地10時累計151人死亡，包括54男97女，其中19人為外籍人士，來自伊朗、烏茲別克、中國、挪威及日本等國。另有82人受傷，其中19人重傷，63人輕傷，大多為10多歲至20多歲年輕人。

NewsPim報導，由於目前狀況混亂，許多外籍人士苦尋不找親友。澳洲人內森的女友在梨泰院不幸死亡，30日午夜抵達殯儀館認屍，「我昨晚得知女友喪命，卻被告知不能守著遺體，被迫分開後必須重新尋找遺體」，「女友是來韓國旅遊的，不知道到底在哪裡」。

另一方面，南韓政府已宣布全國哀悼期至11月5日，首爾市當局為悼念死者，31日上午起將在首爾廣場設置聯合靈堂，龍山區也將在梨泰院廣場設置，供民眾前往弔唁。

▲▼ 現場許多民眾倒地被抬出。（圖／路透社）

▲▼ 梨泰院街頭變成急診室。（圖／路透）

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