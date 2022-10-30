梨泰院前1天就出事！斜坡群眾塞爆多人摔倒　民眾嚇：以為會被踩死

記者詹雅婷／綜合外電報導

南韓梨泰院29日發生大規模推擠事件，地點就在寬度僅4公尺的窄巷斜坡上。只不過這似乎是一起可預見的悲劇，因為就在28日，也就是事發前一天，同個地點也發生過類似推擠造成摔倒的事件，更有民眾宣稱，還以為會被踩死。

▲南韓梨泰院29日發生大規模推擠事件，造成至少151人死亡、82人受傷。圖為29日推擠事件後的現場。（圖／路透，下同）

韓媒報導，梨泰院漢彌爾頓飯店（Hamilton Hotel）附近28日出現大批群眾，湧入世界飲食文化街與梨泰院站2號出口的下坡路段，人潮擁擠，就連走路也變得困難。巷子裡擠滿了人，除了有想在街上拍照的群眾、餐廳排隊人潮，也有已經無法控制自己的喝醉酒者。

期間，人潮開始推著前方群眾移動，情況逐漸失控，多名女性被人群推倒在地，且幾乎站不起來。當時現場有其他女性大喊，「快停下來，有人摔倒了」。

27歲李某受訪時直言，「我還以為我會被人踩死，這太危險了，這條狹窄街道湧入太多人了」。

▼ 事件發生後，南韓總統尹錫悅到場視察。（圖／路透）



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