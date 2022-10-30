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梨泰院233人死傷　完整時間軸曝！10：22爆「第一聲慘叫」災難開始

梨泰院萬聖節死傷。（圖／路透）

▲ 梨泰院萬聖節活動演變成災難現場。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾梨泰院29日晚間10萬人萬聖節活動發生大型擠壓事故，至少造成151人死亡，82人受傷，且大多為20幾歲年輕人，附近醫院太平間一度床位不足，且因現場混亂，尚無法確認死者身分，首爾截至當地上午8時40分已接獲多達355件失蹤通報。

這是繼2014年造成304人罹難的世越號慘案後，南韓死傷規模最大的意外，災難開始在29日晚間10時22分，當大批人潮湧入窄巷推擠，民眾跌倒引發骨牌效應。以下為您整理29日當晚從事發到消防當局救難的完整時間軸，皆為南韓當地時間（較台灣快1小時）。

●10時22分梨泰院Hamilton Hotel旁寬約4公尺小巷傳出慘叫聲。

●10時24分：消防局接到第一通報案電話，稱「梨泰院洞有10幾人被壓住」，此後民眾報案不斷湧入，1小時內有81通電話稱有患者呼吸困難。

消防當局隨即派出人員並總動員轄區內救護車，但現場人潮導致救護車難以進入，這時現場仍持續有人跌倒。

●10時30分：當時在現場的一名20幾歲男性表示，「30分開始被推擠，40分左右開始一個接一個跌倒，人堆了5到6層」，「附近民眾從被壓在最下面的人開始拉，但在那裡被壓了大概10分鐘」。

意外發生前人潮較少時，民眾多少還可以自發性遵守靠右行走。但所有目擊者都表示，當大批人潮湧入窄小巷道後，根本完全無法移動，一旦有人跌倒就會瞬間如骨牌一般連環倒。

●10時43分：距離首宗報案經過19分，消防當局啟動第一階段應對措施，請求119急救狀況管理中心災難醫療支援小組出動。

●10時53分：地鐵梨泰院站附近漢江路上開設緊急醫療所收治傷患。

●11時：首先請求首爾大學醫院災難醫療支援小組（EDMAT）支援，接著總動員漢陽大學醫院、江東慶熙大學醫院、高麗大學醫院、亞洲大學醫院、盆塘首爾大學醫院等首都圈急診中心災難醫療小組。

●11時13分：消防當局啟動第2階段應對措施。

●11時50分：消防當局啟動第3階段應對措施，共派出142輛救護車。救援進行中，現場也有不少民眾主動幫忙搓揉受害者四肢、剪開衣物。

目前救難工作由首爾消防災難本部長親自指揮，行政安全部及保健福祉部部長都在30日凌晨趕到現場掌握狀況。截至半夜約3時，首爾市共出動848名警消人力。

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