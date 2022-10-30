梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體詭異共通點

▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院萬聖節踩踏事故累計死亡人數151人，而事發時一名在現場協助的醫師也接受媒體採訪，親自還原了當時的慘況。他指出，自己大約是在事發的50分鐘後抵達附近，協助現場的急救任務。當時大部分的患者臉色蒼白、失去呼吸，而在實施心肺復甦術時更有許多患者口鼻開始出血。他也發現，現場有大量已經死亡的患者遺體出現「腹部腫脹」的共通點。

29日當晚在梨泰院協助急救病患的醫師李範錫（音譯，이범석）接受YTR採訪時表示，雖然新聞報導，事故是從晚間10時20分開始，不過當時正好在附近的他，最早發現患者是在晚間11時5分左右。他指出，自己突然看到有消防隊員從附近巷弄中搬出2名女性，隨後放平在地。

當時他還在疑惑發生什麼事，上前查看才發現是在進行心肺復甦術。然而5分鐘之後，又有2名患者被救出，隨後患者越來越多，自己連忙投入現場救援，替被搬運出的患者急救。李範錫表示，除了自己之外，還有許多剛好在場的醫護人員也立刻投入急救，但是因為患者人數實在太多，現場救護人員根本無法應付，因此有民眾也一起加入，輪流協助醫師急救。

▲除了被派往現場的救護人員外，還有許多醫師、護理師主動投入救援行動。（圖／達志影像／美聯社）



他說，當時大部分被搬出來的患者都無法說話，臉部十分蒼白，且無法找到脈搏，甚至已經沒有呼吸。因此救護人員隨即進行心肺復甦術，然而幾乎所有患者都出現口鼻出血的情況，所以在急救的過程中，還必須確保患者氣管暢通，同時將口鼻的血排出。

由於患者人數過多，因此除了他以外，也有多名醫師、護理師都投入現場，輪流替在場患者進行心肺復甦術，而在一旁更是有4、5名熱心民眾上前按摩患者的腳部、把鞋子脫掉、確保氣管暢通、擦掉患者流出的鮮血等，甚至接替醫護人員進行心肺復甦術。

李範錫說，29日當晚天氣十分寒冷，然而被搬出來的患者卻都衣著單薄，因此還以為是從室內被搬出來的。且通常救護人員為了確認患者身分，都會翻找其隨身物品，但是這些患者身邊什麼都沒有，因此急救人員根本無從得知他們的身分與昏迷原因，直到看到新聞後，才知道這些人是因為踩踏事故傷亡。

他指出，在進行心肺復甦術的過程中，可以明顯感覺到患者的腹部正在持續膨脹，不過無法確定到底是氣體還是出血。而他事後往梨泰院更中心地區移動並協助急救時，發現許多已經死亡的患者遺體上也出現腹部腫脹的情形。

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