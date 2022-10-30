　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體共通點：腹部腫脹

▲▼南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓梨泰院萬聖節踩踏事故累計死亡人數151人，而事發時一名在現場協助的醫師也接受媒體採訪，親自還原了當時的慘況。他指出，自己大約是在事發的50分鐘後抵達附近，協助現場的急救任務。當時大部分的患者臉色蒼白、失去呼吸，而在實施心肺復甦術時更有許多患者口鼻開始出血。他也發現，現場有大量已經死亡的患者遺體出現「腹部腫脹」的共通點。

29日當晚在梨泰院協助急救病患的醫師李範錫（音譯，이범석）接受YTR採訪時表示，雖然新聞報導，事故是從晚間10時20分開始，不過當時正好在附近的他，最早發現患者是在晚間11時5分左右。他指出，自己突然看到有消防隊員從附近巷弄中搬出2名女性，隨後放平在地。

當時他還在疑惑發生什麼事，上前查看才發現是在進行心肺復甦術。然而5分鐘之後，又有2名患者被救出，隨後患者越來越多，自己連忙投入現場救援，替被搬運出的患者急救。李範錫表示，除了自己之外，還有許多剛好在場的醫護人員也立刻投入急救，但是因為患者人數實在太多，現場救護人員根本無法應付，因此有民眾也一起加入，輪流協助醫師急救。

▲▼南韓首爾梨泰院29日萬聖節踩踏事件造成151死、82傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了被派往現場的救護人員外，還有許多醫師、護理師主動投入救援行動。（圖／達志影像／美聯社）

他說，當時大部分被搬出來的患者都無法說話，臉部十分蒼白，且無法找到脈搏，甚至已經沒有呼吸。因此救護人員隨即進行心肺復甦術，然而幾乎所有患者都出現口鼻出血的情況，所以在急救的過程中，還必須確保患者氣管暢通，同時將口鼻的血排出。

由於患者人數過多，因此除了他以外，也有多名醫師、護理師都投入現場，輪流替在場患者進行心肺復甦術，而在一旁更是有4、5名熱心民眾上前按摩患者的腳部、把鞋子脫掉、確保氣管暢通、擦掉患者流出的鮮血等，甚至接替醫護人員進行心肺復甦術。

李範錫說，29日當晚天氣十分寒冷，然而被搬出來的患者卻都衣著單薄，因此還以為是從室內被搬出來的。且通常救護人員為了確認患者身分，都會翻找其隨身物品，但是這些患者身邊什麼都沒有，因此急救人員根本無從得知他們的身分與昏迷原因，直到看到新聞後，才知道這些人是因為踩踏事故傷亡。

他指出，在進行心肺復甦術的過程中，可以明顯感覺到患者的腹部正在持續膨脹，不過無法確定到底是氣體還是出血。而他事後往梨泰院更中心地區移動並協助急救時，發現許多已經死亡的患者遺體上也出現腹部腫脹的情形。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►1800元入手！「SK-II晶緻活膚乳液」養出柔嫩美肌

ET快訊
快訊／暴增！　梨泰院失蹤人數飆到2249人
救護車衝梨泰院！冷血青年「擋道」嗨舞　還嗆警：去哪喝酒
快訊／太空人世界大賽扳回1勝！　5：2擊敗費城人
她們死在我身邊！梨泰院倖存者「親見2女孩面前斷氣」崩潰了
快訊／梨泰院重大踩踏意外　蔡英文發聲了
南韓宣布：全國哀悼期至11／5！　首爾龍山區指定「特別災難區
護理師上傳「梨泰院慘案急診室Vlog」！　網罵喪心病狂：還上
梨泰院人擠人爆151死！　消防員教「空隙求生」擺1姿勢移動
梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體共通點
大型活動專家在梨泰院！　200公尺花20分鐘「被推出來」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梨泰院失蹤人數飆到2249人！　家屬接「殯儀館電話」當場崩潰

慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院人間煉獄　女友跨海尋人後心碎

南韓宣布：全國哀悼期至11／5！　首爾龍山區指定「特別災難區」

梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」把人活活擠死　6分鐘窒息奪命

救護車衝梨泰院！冷血青年「擋道」嗨舞　警驅離反被轟：那去哪喝酒

梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體詭異共通點

梨泰院哭喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死！1小時CPR救不回

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝！10：22爆「第一聲慘叫」災難開始

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

范瑋琪消失2年復出開唱　竟遇歌迷問「會不會離婚？！」

8歲妹立志當髮香區幼苗　尬舞峮峮「同步炸裂」！

開車撞進陳其邁造勢舞台　男子被救出「酒測值1.08」

爽拋玩具「砸中爸要害」　崩潰慘叫..兒竟秒露燦笑

在戶外練習拋接雜耍環　竟精準套上「路過海鷗」

梨泰院失蹤人數飆到2249人！　家屬接「殯儀館電話」當場崩潰

慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院人間煉獄　女友跨海尋人後心碎

南韓宣布：全國哀悼期至11／5！　首爾龍山區指定「特別災難區」

梨泰院151死！專家曝「骨牌效應」把人活活擠死　6分鐘窒息奪命

救護車衝梨泰院！冷血青年「擋道」嗨舞　警驅離反被轟：那去哪喝酒

梨泰院大量倒地者「口鼻爆血」！　現場醫曝遺體詭異共通點

梨泰院哭喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死！1小時CPR救不回

百貨公司瞬間解體、跨江大橋斷3截！南韓5大「人禍慘案」黑幕曝光

梨泰院萬聖節狂歡超夯！首爾人每年必報到　10萬人湧入卻慘淪煉獄

梨泰院233人死傷　完整時間軸曝！10：22爆「第一聲慘叫」災難開始

梨泰院失蹤人數飆到2249人！　家屬接「殯儀館電話」當場崩潰

慶祝24歲生日卻喪命！男踏入梨泰院人間煉獄　女友跨海尋人後心碎

在台灣最擠的經驗　PTT回憶「20年前台北跨年」：腳踩在人身上

勇士怎麼又輸！　咖哩大神猛砍31分延長賽不敵黃蜂

27歲法國博士「台師大最年輕女教授」　教育部拍攝女性科學家影片

倉庫放捕鼠籠...抓到「皮包骨毛球」淚眼求情　1年後暴肥溢嘴邊肉

福特明年將推入門款「新電動休旅」！科技感更勝Kuga、Focus

太空人世界大賽扳回1勝　瓦德茲6.1局飆9K！柏格曼開轟相挺

遇上人踩人怎自救？醫警告2件事千萬不能做　跌倒雙臂護頭

陳時中提大巨蛋脫逃問題　柯文哲稱「有信心」：一步步壓力測試

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

國際熱門新聞

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

南韓發生「踩踏事件」50人心臟驟停

一群人「貼在牆上」影片　梨泰院嚴重傷亡原因曝

梨泰院百人死傷！傳「有名人到場」

50人急救　大批年輕人救護車前熱舞

97女54男命喪梨泰院　19外籍死者國籍曝光

更多熱門

相關新聞

梨泰院現場狂喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死

梨泰院現場狂喊「要活著出去」　他卻目睹友被壓死

南韓首爾梨泰院平時就是年輕人、外國人聚集的鬧區，29日晚間的萬聖節派對卻演變成大型死傷事故，至少造成151人死亡及82人受傷。儘管現場民眾手牽著手，不斷喊著「要活著出去」，卻因全身被卡住無法動彈，就算看見有人倒地也無法幫忙，更有人親眼目睹朋友被壓死， CPR長達1小時也救不回。

快訊／梨泰院事故　蔡英文指示外交部致哀慰問

快訊／梨泰院事故　蔡英文指示外交部致哀慰問

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」

梨泰院人踩人「增至3中國人遇難」

梨泰院事故直擊／鴻海前員工心有餘悸　200公尺花20分鐘「被推出來」

梨泰院事故直擊／鴻海前員工心有餘悸　200公尺花20分鐘「被推出來」

新北耶誕城將開幕　侯友宜：沒有安全就沒有一切

新北耶誕城將開幕　侯友宜：沒有安全就沒有一切

關鍵字：

日韓要聞梨泰院踩踏事故

讀者迴響

熱門新聞

梨泰院死傷100↑　網紅曝實況嚇壞

女孩被百人卡死「整張臉死白」10秒片曝光！

滿地遺體全部光腳！　梨泰院踩踏死者褲子都掉了

尖叫影片曝！梨泰院萬聖節踩踏149死　醫揭致命因素

梨泰院50人心跳停　現場畫面曝光

梨泰院踩踏獲救！她見男友躺地崩潰

10萬人塞爆梨泰院「空拍照」曝！巷內驚見大量遺體

踩踏起因畫面曝光　人體填滿小巷

他5小時前錄梨泰院歡慶畫面　一句話預言死亡悲劇

梨泰院20歲倖存者還原現場

梨泰院「沙丁魚式人潮」！整排躺地

滴妹走鐘獎「炸出超巨車頭燈」

梨泰院目擊者怒控「6醉男故意推擠」

踩踏事故確定2死　死傷超過百人

玉女歌手消失30年　恩師爆「婚禮沒受邀」！

更多

最夯影音

更多
走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u

走鐘獎／HowHow喊話阿滴「別再靠妹妹」　蔡阿嘎嗆酸民：說我曬小孩，Fxxk u
賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

賀瓏揪JOEMAN拍「就是要劈腿」　孫生突衝上台...全場嚇瘋

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

刺繡披薩用線重現起司　化身鐘擺左右動更還原

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

吳宗憲錄影「話講一半摔地」！　現場畫面曝…陳漢典急衝上前

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

走鐘獎紅毯／YouTuber集合囉！　辣度大比拼...最美最帥都在這

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面