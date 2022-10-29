留住更多彰化青年一起打拼　黃秀芳提「青農創業貸款」政策

▲民進黨彰化縣長候選人南彰站台提青農貸款政策。（圖／黃秀芳競選總部提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

民進黨彰化縣長候選人黃秀芳對於縣內人口流失跌破升格門檻，半年前縣府推出「來彰有禮」吸引外縣市民眾設籍拿3千元禮金，成效不彰，黃秀芳說她會務實對症下藥，從改善就業環境、青年安居問題著手，並透過補貼利息為青年貸款減壓等政策，留住更多年輕人一起打拼。

黃秀芳說，她要打造社頭織襪產業園區，升級並保留在地傳統產業，未來透過與田中鎮便捷的交通樞紐連動，引入更多的人才、產業，而年輕人是否願意回流家鄉？是否有好的環境吸引外縣市年輕人來打拼？縣政府絕對無旁貸要加倍努力。

黃秀芳說，觀察今年3月至9月的縣內人口統計數字，青年人口仍持續下降，凸顯縣府推出的「來彰有禮」專案誘因不大，未來她上任後，「留住年輕人、找回年輕人」是當務之急，會特別加強「青年創業」、「青年農民」挹注更多資源相挺。

「青年創業」軟實力增添城市的活力，黃秀芳說，她上任後會和縣內26鄉鎮市農會合作，由農會貸放總金額10億元的資金，讓每位青年最高貸款200萬，貸款年限若用途是週轉金為5年，若用途是資本財最高貸款時間可拉到7年，由縣府補貼利息，讓青年人享有前3年免息、第4年起按定期儲蓄存款1年期收息，這是精算過的政策，縣府自有財源負擔得起。

對於「青年農民」，黃秀芳說會配合農委會青農專案貸款，每位最高貸款200萬元，5年內免付利息，上任後也將主動爭取每案貸款前兩年免繳還本金，啟動還款寬限期，減輕青農創業初期籌措周轉金的壓力，也將每年補助100人，提供每人最高20萬元農業經營資金補助，補助項目包含資材、設施及包裝，並整合公部門資源，協助青農品牌輔導、通路規劃、行銷曝光及國內外觀摩考察，協助提升青農競爭力。