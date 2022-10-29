「絕不可能第三名」　陳時中：我聲量最高，一定會贏

▲陳時中出席李建昌競總成立大會。（圖／記者宋良義攝）

文／中央社

民進黨台北市長參選人陳時中今天表示，近來許多民調把他做成第三名，他不敢說遙遙領先，但第三名絕對不可能，有大眾的支持，他保證這次選舉一定會贏。

陳時中今天上午出席市議員參選人李建昌競選總部成立大會，致詞時主動提及，近來有很多民調都把他做成第三名，但他要告訴大家，不敢說現在遙遙領先，但第三名絕對不可能，因為從聲量來看，他還是最高。

陳時中還表示，有人說年輕人不挺他，但從昨天的社群之夜可以看到年輕人非常支持他，活動結束後找他合照的都是年輕人；而過去到市場拜票，大概有5、6成民眾跟他握手，現在已經進步到7、8成。

陳時中說，外界還指許多議員參選人不想和他站在一起，但他出席每個活動，每個選區的議員都堅強有力站在旁邊，他也是堅強有力的母雞帶領大家往前衝；他有議員的支持、大眾的支持與專業的團隊，向大家保證這次選舉一定贏。

另一方面，陳時中昨天出席民進黨「社群之夜」時提到不知道自己有那麼多事可以被罵，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天對此表示，陳時中每天都在抱怨，進了廚房就不要怕熱。

陳時中出席李建昌競總成立大會前接受媒體聯訪時作出回應，他表示，因為他很少罵人，所以其他參選人都沒有這方面的壓力，而選舉時可以在政策上互相攻防，但對人的本質做攻訐，大可不必。

媒體也問到，國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑陳時中與衛生福利部長薛瑞元等人會面到底是為了救高端還是救選情；陳時中則表示，這種說法毫無邏輯可言，縱使要討論高端，電話中大可以談，不需要見面，用見面影射私相授受是非常不道德，蔣萬安已經做了幾次不道德的事情，應該要檢討。

針對蔣萬安不參加今天下午登場的同志大遊行，陳時中說，大家對平權議題應該都具有現代意識，這是一個進步的想法，蔣萬安不能來一定是有更重要的行程，不然他相信大家都應該要表達重視平權的態度。

而台北市長柯文哲質疑陳時中交通違規，為何罰單可以不用等5天就能繳交，陳時中說，他只是一個市民，違規繳罰單是天經地義的事情，連繳太快也不行，真是左右為難。