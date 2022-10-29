違停紅線引警盤查…2人持毒1人通緝　「戒不掉」就算洗腎也要吸毒

▲蘆洲警察上前盤查違規車輛，赫然發現整車人都有問題 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

42歲沈姓男子昨28日開車載著陳姓女友與洗腎多年的謝姓友人，紅線違停在新北市蘆洲區民權路上，巡邏警上前盤查，謝男馬上下車，引起警方懷疑，上前盤查謝男，果然在他身上搜出毒品，又在沈男駕駛座腳踏墊下搜出安毒，結果陳女竟也是詐欺通緝犯，警訊後依毒品、詐欺通緝等罪移送3人法辦。

據調查，沈姓男子昨天在載著26歲陳姓女友，另一名58歲謝姓友人，3人在車上忙東忙西，因此將車輛違停在新北市蘆洲區民權路103號前紅線處，蘆洲警方恰巧巡邏經過，見到違停車輛因此上前盤查，車上謝男見到警察上前，急忙下車想要離開。

▲ 蘆洲警察在車內發現毒品 。（圖／記者戴上容翻攝）

此舉，引起警方高度懷疑，立即衝上前把謝男攔下，果然在謝男身上搜出2包重達2.42公克的毒品安非他命，警方進一步追查，又在沈男駕駛座腳踏墊下方，搜出8包重90.86公克的安非他命，陳女雖然未有毒品，但警方仍進一步搜查身分。

警方發現，沈、謝兩男有多項毒品前科，陳女則因詐欺案件被新北地檢署發布通緝，一併帶回偵辦，偵訊時沈、謝兩男坦承持有毒品，但否認販毒，謝男還一度向警懺悔，「我已經洗腎多年，就是戒不了毒品誘惑」。警訊後依毒品、詐欺通緝等罪嫌將3人移送法辦。

▲違規車上所有人都被警方逮捕 。（圖／記者戴上容翻攝）