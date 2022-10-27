2022新北市蘆洲神將文化祭開跑！當天神將威風繞境、發送切仔麵

▲▼ 蘆洲神將文化祭開跑。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

「2022新北市蘆洲神將文化祭」熱鬧登場，日前的湧蓮寺神來一杯蘆好運「擲筊比賽」展開序幕，接著將於10月29日當天舉行祈福踩街遊行，18尊神將帶領民眾威風遶境、還有蘆洲好美味-切仔麵限量發送，邀請全民一起來蘆洲、呷好麵、看神將、保平安！

蘆洲區長莊茂坤表示，為讓外地民眾體驗蘆洲神將文化，今(25)日記者會現場由在地知名舞團「翔絮芭蕾舞團」，演出蘆洲唯一獨創神將舞蹈，以神將舞結合神將腳的步伐及手部搖擺動作搭配搖滾電音的音樂元素，融合了廟埕文化的跨界與創新元素，並邀請全場貴賓跟著舞者熱力搖擺開舞；除此之外，現場也特別準備大碗公切仔麵嘗鮮亮相與現煮切仔麵，麵香四溢，好滋味讓人讚不絕口。

莊茂坤指出，蘆洲有近10個神將會、200多尊神將，亦有神將故鄉「神將窟」之美稱，蘆洲區公所將持續推展神將文化及切仔麵美食文化，除了日前的「擲筊比賽」熱身活動，以多元、活潑、豐富的樣式，讓年輕學子都能了解蘆洲的傳統民俗文化與其具有的文化地位，改變年輕人對傳統民俗文化的刻板印象，也希望透過本次主活動，更能吸引外地民眾體驗蘆洲神將文化。

「2022新北市蘆洲神將文化祭」主活動時間將於10月29日於國立空中大學辦理，集結蘆洲8個在地軒社的18尊神將進行祈福踩街嘉年華，另搭配學校、社團帶來一系列精彩表演；會場周邊設置闖關活動、市政宣導及文化體驗攤位，讓民眾有吃、有玩，還可以化身神將腳揹著大仙翁仔體驗民俗技藝，完成闖關活動的民眾就有機會獲得限量神將文創小物，今年更提供2,500份在地切仔麵美食，歡迎大家一同來蘆洲作客，瞭解蘆洲在地故事、體驗神將文化、感受蘆洲文化豐富之美。

相關活動訊息可以到「新北市蘆洲神將文化祭」的臉書粉絲專頁查詢。

http://www.sunltd.com.tw/pray/，歡迎民眾上網查看。