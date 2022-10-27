新北騎士超車猛撞297萬賓士　瞬間「水母飄」噴飛畫面曝

▲▼ 騎士超車不成，撞上新車要價297萬賓士車輛。（圖／記者爆料網群友@織田裕二提供）

記者戴上容／新北報導

29歲林男25日中午12時許，騎車行經新北市蘆洲區環堤大道與民族路口時，疑未注意到前方欲迴轉賓士，林男的機車超車不成，從後方狠狠撞上賓士，整個人以「水母漂」肉彈姿勢彈飛倒地，警方獲報後，將受傷林男送醫，詳細事發原因待調查釐清；據悉，該部賓士為GLC 300 4Matic新車價格要價297萬。

警方調查，林男25日中午12時許騎乘機車，行駛環堤大道往三重方向直行，畫面中可以看到，他隨著前面一台機車，先是閃過一台車子，後來卻「超車失敗」，狠狠撞上40歲朱男駕駛的賓士休旅車，騎士林男撞上擋風玻璃後彈飛倒地！幸好後方車輛沒有輾過，否則後果不堪設想。

▼▲騎士超車不成狠撞上前方賓士。（圖／記者爆料網群友@織田裕二提供）

該部遭撞賓士型號為GLC 300 4Matic，新車價297萬起跳，林姓騎士慘變「肉彈」狠撞後，賓士後車箱出現凹陷痕跡。警方獲報到場，將受傷林男送往淡水馬偕醫院就醫，經檢測並無生命危險，雙方酒測值為0.00mg/L，詳細責任歸屬仍待釐清。

▼騎士超車不成狠撞上前方賓士。（圖／記者戴上容翻攝）