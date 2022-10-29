衛福部3巨頭夜訪陳時中「做功課」？　她曝內幕：恐在演練這件事

▲薛瑞元、王必勝。（合成圖／記者林敬旻攝）



實習記者李密／台北報導

日前傳出衛福部長薛瑞元率團夜訪民進黨台北市長候選人陳時中，這場「密會」內容備受各界熱議，國民黨立委鄭麗文就指出，「三巨頭」前往陳時中競選總部，應是在幫陳時中排練11月5日的第一場台北市長電視辯論會「做功課」，針對對手可能猛攻的疫苗問題進行演練、攻防；鄭麗文認為，由此可見陳時中的選情已經到病入膏肓、難救治的地步了。

▲鄭麗文。（資料照／記者屠惠剛攝）



日前高端疫苗臨床試驗委託公司「丘以思」爆出中資疑慮後，傳出指揮中心團隊由衛福部長薛瑞元帶隊前往陳時中競選總部密會，人員包含指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥等等。對此，薛瑞元表示雙方只是「見老友」互相慰勞，並沒有開會；莊人祥也提到，當晚只是和老長官一起吃飯聊天，「因為剛好有100天沒見了」，過程中並未談論公事。



不過，消息一出還是引發各界質疑，高端疫苗中資疑雲仍未解，時機敏感，此舉難免引起關注。鄭麗文昨（28日）於節目《庶民大頭家》就指出，11月5日第一場台北市長電視辯論會可預期陳時中會被另兩位候選人圍剿所有疫苗、防疫相關的問題，她推測，3人是去與陳時中討論演練、攻防，也可以說是「串供、套招」。



鄭麗文說，先前7月18日衛福部長交接，陳時中竟說「請大家惠賜一票」，9月初也曾承認與王必勝見面，討論防疫相關問題。

鄭麗文不禁質疑，後來清冠一號公費政策大逆轉是否也為陳時中指示？另外，10月1日陳時中競總成立，王必勝夫妻二人皆有出席。種種事例都可證明整個衛福部在配合陳時中選戰，現在「三巨頭」直接去競總幫陳時中「做功課」，表示陳時中的選情已經到病入膏肓、很難救治的地步了。