綠營估「10縣市勝負難定」　他盤點：6縣市膠著、部分有望逆轉

▲陳時中、總統蔡英文、蔡適應出席民進黨社群之夜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底大選將至，各種選情預測與分析也成熱門議題，日本學者小笠原欣幸日前預測民進黨大選拿下5席、日本資深媒體人矢板明夫則評估綠營「坐4望12」，對此，立委許智傑29日評估，目前綠營有4縣市穩定領先、6縣市呈五五波局勢，還有幾個縣市有機會逆轉勝。

對於年底大選，許智傑盤點，民進黨目前執政7個縣市裡穩定領先的有高雄、屏東、嘉義、台南，現階段局勢五五波的有桃園、新竹市、苗栗、基隆、台北、澎湖等，都有獲勝的機會。

許智傑指出，還有幾個縣市，都期待能夠逆轉勝，選戰剩下不到30天，「我們會繼續衝刺，把氣勢帶起來，還有18歲公民權的通過，希望守護台灣的安全和發展的台灣人，大家一起努力。」

而在外界預測部分，矢板明夫認為，民進黨這次選舉結果應該是「坐4望12」，民進黨最終大概能贏8席縣市，分別為高雄市、台南市、屏東縣和嘉義縣獲勝；在台北市、桃園市、基隆市、新竹市、苗栗縣、南投縣、澎湖縣、宜蘭縣有獲勝的機會。小笠原欣幸則預期，民進黨可以拿下高雄、台南、屏東、澎湖、嘉義縣等5縣市。

據了解，民進黨內部評估，今年選情慢熱，會產生變化的縣市不少，「選戰勝負難定的縣市接近10個」，其中有不少縣市民進黨都是急起直追。黨內人士評估，依照經驗，快速拉近的縣市通常會出現逆轉。