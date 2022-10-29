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奈格颱風下周二最接近！共伴效應時間曝　2地將有劇烈豪雨

▲▼奈格颱風10/29上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/29上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風正通過菲律賓，未來路徑經過南海後將北轉，預測往西偏轉趨向華南沿岸機率高，氣象局表示，奈格颱風海警機率下降中，下周二(11/1)最接近台灣，不過雨勢不會在最接近時才出現，明天周日晚間雨勢將增強，下周一將有共伴效應，宜蘭、花蓮將出現豪雨。

氣象局預報員劉宇其表示，目前台灣處於偏東北風型態，今天北部和東半部雲系偏多，桃園以北、東半部有短暫雨，宜蘭有較大降雨，氣象局對宜蘭山區發布豪雨特報；今白天降雨受東北風影響，宜蘭山區降雨持續整個白天且雨勢大，到晚上也不會改變，宜蘭、東北部累積雨量有機會出現豪雨等級，花蓮、大台北山區有大雨發生機率。

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至於奈格颱風發展，劉宇其表示，奈格今天上午8點在台灣南南東方930公里路徑上，正在通過菲律賓，逐漸西移進入南海後會有北轉趨勢，據今上午最新路徑預報，周日(10/30)將偏西北西進入南海，10/30後北轉，颱風北轉過程，強度略增強，有機會到輕度颱風上限，也不排除增強為中度颱風；下周二、三(11/1~11/2)將到台灣西南方海域，是最接近台灣的時刻，因北邊海域環境不利發展，強度將快速減弱，路線往西偏折。

▲▼奈格颱風10/29上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

▲奈格颱風10/29上午8時最新位置及路徑預測。（圖／氣象局）

劉宇其分析，奈格颱風明天(10/30)前路徑預測一致，偏西北西進入南海，周日(10/30)到下周二(11/1)將轉向，北轉角度雖然分歧度很大，但觀察電腦模擬趨勢，往西偏轉進入南海機率增高，颱風來到西南方外海往西偏轉趨向華南沿岸機會高，不過還是有路徑預測會往台灣東南部海面北轉，但機會下降，若未來路徑沒有明顯東偏，發布海上警報機會低。

不過劉宇其提醒，颱風離台灣最接近時間點雖然是下周二(11/1)，但接近過程中強度會減弱，雨勢並不會在颱風最接近台灣才出現，雨勢在周日(10/30)晚間就會明顯轉大，明天受東北季風影響，降雨偏北部、東半部，宜蘭可能有局部大雨和豪雨，明天晚上到下周二(11/1)颱風進入南海北轉，降雨較大，北部、東半部有局部大雨。

▲▼氣象局降雨預測。（圖／氣象局）

▲氣象局降雨預測。（圖／氣象局）

劉宇其強調，尤其下周一(10/31)受大陸高壓南下、東北季增強影響，颱風進入南海後，帶來南邊旺盛水氣遇到東北季風，形成冷空氣和暖空氣相遇，下周一這段期間確實可能有共伴效應出現，不排除基隆北海岸、宜蘭、花蓮有局部大雨發生，宜蘭、花蓮更有局部豪雨機會；下周三(11/2)颱風向西遠離後，降雨趨緩，但趨緩程度要看颱風減弱和遠離速度，迎風面仍有較大雨勢。

劉宇其指出，奈格颱風發布海警機率在下降中，不過過程中路徑若偏東部，仍不排除有海警機會，但機率是偏低的。

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