奈格颱風向東或向西？一圖看走向　周末到下周二防猛烈雨彈

▲奈格颱風最新路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風直逼菲律賓呂宋島，未來路徑究竟向西或向東？會不會直奔台灣外海？天氣風險公司公布各國最新預測路徑圖，往西偏折機率提高，不過日本預測路徑偏東逼近台灣，天氣風險公司表示，無論向東或向西，周末到下周二都要留意較大雨勢。

天氣風險公司表示，今(10/29)周六奈格颱風開始穿越菲律賓，台灣東北風環境水氣增多，桃園以北、東半部至恆春半島有短暫陣雨機會，迎風面地形上降雨持續時間長、會有比較多累積雨量；背風側中南部大致穩定晴到多雲。

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周日(10/30)奈格颱風進入南海逐漸北轉，天氣風險公司表示，外圍環流雲系開始影響台灣，桃園以北、東半部至恆春半島持續陰雨天氣，西半部山區也有短暫陣雨機會。

下周一、二(10/31~11/1)奈格颱風持續北上漸減弱，北部、東半部降雨顯著，下雨時間長且可能伴隨短時較大雨勢，山區留意長時間累積雨量，南部和中部山區也有短暫陣雨機會；周末到下周初期有強風大浪。

▲各國對奈格颱風路徑預測，圖中11/30應為10/30。（圖／天氣風險公司）

天氣風險公司表示，目前各國對於颱風北轉及後續路徑仍有較大分歧、分為兩派，一派偏西進入南海北部、一派偏東進入巴士海峽，最新的預測資料顯示，路徑「往西修正或向西偏折」的機率較過去的預報提高，但仍要追蹤觀察。

不過天氣風險公司也提醒，不論颱風下周一、二往東或西，北部、東半部地區都會受到外圍環流影響，下雨時間長並伴隨短時較大雨勢。