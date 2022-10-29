兩股力量角力！鄭明典曝奈格颱風路徑往西調　「2大雲團分道揚鑣」

▲2大雲團分道揚鑣，奈格颱風往西偏。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風直逼菲律賓呂宋島，過南海北上後路徑預測分歧，氣象局長鄭明典今(10/29)在臉書上表示，奈格颱風的駛流，有兩股力量角力，兩個大雲團似乎有分道揚鑣的趨勢，所以奈格的路徑就往西調。

鄭明典指出，奈格颱風的駛流，可看出東側的駛流偏北，奈格中心附近的駛流則偏西；兩股力量角力，仔細看模式，兩個大雲團似乎有分道揚鑣的趨勢，所以奈格的路徑就往西調。

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奈格颱風今凌晨2時中心位置在北緯 13.6 度，東經 123.6 度，以每小時20公里速度，向西進行。中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒 33 公尺，七級風暴風半徑 150 公里。

氣象局表示，明天周日(10/30)起至下周三(11/2)受颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島降雨更加明顯，並有局部大雨發生的機率，尤其在下周一(10/31)東北部地區有局部豪雨發生的機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周四(11/3)颱風逐漸遠離，不過迎風面的北部、東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周(11/4)另一波東北季風影響，天氣稍涼，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。