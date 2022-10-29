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奈格像12年前奪38條人命梅姬颱風　專家曝「兩者強弱差異」

▲▼潛勢路徑圖。（圖／中央氣象局）

▲奈格颱風路徑圖。（圖／中央氣象局）

記者李姿慧／台北報導

奈格颱風路徑西偏調整，氣象專家賈新興表示，奈格發布海警機率降低，未來觀察重點在奈格移動速度，影響強降雨時間長短。至於奈格颱風像哪個颱風？賈新興指出，以目前資料來看，路徑很像2010年梅姬颱風，只不過梅姬更強。

賈新興表示，奈格颱風在各國官方及模式預測，路徑持續偏西調整，發佈海警機率降低，接下來觀察重點在周日(10/30)通過呂宋島後，它的位置和移動速度，以及奈格下周一、二(10/31-11/1)北轉過程的移動速度，可以先驗證那個模式預報的準確度，且影響強降雨時間的長短。

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根據目前預估，主要降雨熱區為宜蘭、其次是北海岸、花蓮和新北宜蘭交界，時間為周日(10/30)中午後至下周一(10/31)晚間，西半部因受地形阻擋降雨相對零星，台灣海峽、西半部沿海及恆春半島留意強陣風。

至於奈格有像哪個颱風？賈新興說，以目前資料來看，路徑很像2010年的梅姬颱風，只不過梅姬颱風更強，它在當年10/21的移動速度慢，只有8到10公里，另外它在北上過程有略轉向東北，之後再朝北，最終因為乾冷的東北季風入侵而減弱。

根據紀錄，梅姬颱風影響台灣期間降雨主要集中在宜蘭、新北等縣市，造成38人死亡，96人受傷，3,453人緊急撤離，農林漁牧損失初估約1億3,590萬元。更釀60處淹水、93處坡地災害，其中台9線蘇花公路115.9K處因發生嚴重崩塌，造成滿載陸客遊覽車翻落，共23人死亡、蘇澳鎮蘇北里白雲寺旁也發生嚴重崩塌，造成9人死亡。

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