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奈格肆虐菲律賓！雨彈狂轟引洪水土石流　泥堆撈出72屍14人下落不明

▲▼菲律賓風災。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱帶風暴「奈格」襲擊菲律賓，造成至少72死33傷，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

菲律賓受強烈熱帶風暴「奈格」影響，南部多個地區暴雨狂降，引發洪水及土石流。菲律賓災難機構29日指出，目前已有至少72人在這場風災中死亡，另有33人受傷、14人失蹤。

綜合外媒報導，熱帶風暴「奈格」29日早間登陸東部卡坦端內斯省（Catanduanes）後，正以每小時95公里的最大持續風速狂襲菲律賓，為多個地區帶來狂風暴雨，水位急速上升。

▲▼菲律賓風災。（圖／達志影像／美聯社）

菲律賓南部省份馬吉丹奧（Maguindanao）是受災最嚴重的地區，當地目前已有67人死亡、33人受傷、14人下落不明。同樣位於南部的蘇丹庫達拉省（Sultan Kudarat）與南哥打巴托省（South Cotabato）各有2人死亡，而其餘傷亡則分佈在菲律賓中部的維薩亞斯地區（Visayas）。

馬吉丹奧的雨勢現在已暫時停止，而搜救人員也把握機會，積極尋找失蹤民眾。報導稱，搜救隊從積水和泥堆中打撈出大量遺體，地方政府也表示，由於當局無法估計實際人數，預料死傷數字仍會繼續攀升。

菲律賓氣象局警告，奈格預計將在30日穿過呂宋島（Luzon），並帶來更多洪水與土石流，菲律賓多處也提高風暴預警級別，甚至還有多個城市宣布停課。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發布推特向在風暴中喪命的人表示哀悼，並保證政府將派出緊急服務機構為災區運送食品和物資。

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