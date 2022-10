奈格肆虐菲律賓！雨彈狂轟引洪水土石流　泥堆撈出72屍14人下落不明

▲熱帶風暴「奈格」襲擊菲律賓,造成至少72死33傷,下同。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

菲律賓受強烈熱帶風暴「奈格」影響,南部多個地區暴雨狂降,引發洪水及土石流。菲律賓災難機構29日指出,目前已有至少72人在這場風災中死亡,另有33人受傷、14人失蹤。

綜合外媒報導,熱帶風暴「奈格」29日早間登陸東部卡坦端內斯省(Catanduanes)後,正以每小時95公里的最大持續風速狂襲菲律賓,為多個地區帶來狂風暴雨,水位急速上升。

菲律賓南部省份馬吉丹奧(Maguindanao)是受災最嚴重的地區,當地目前已有67人死亡、33人受傷、14人下落不明。同樣位於南部的蘇丹庫達拉省(Sultan Kudarat)與南哥打巴托省(South Cotabato)各有2人死亡,而其餘傷亡則分佈在菲律賓中部的維薩亞斯地區(Visayas)。

馬吉丹奧的雨勢現在已暫時停止,而搜救人員也把握機會,積極尋找失蹤民眾。報導稱,搜救隊從積水和泥堆中打撈出大量遺體,地方政府也表示,由於當局無法估計實際人數,預料死傷數字仍會繼續攀升。

Our prayers go to the lives lost in the Aklan, Capiz, and BARMM flash floods, and to those who continue to be gravely affected by this calamity.