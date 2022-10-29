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才進停車場4分鐘！他被收20元火大「太坑人了吧」　結果臉好腫

▲▼自動繳費機,繳停車費。（圖／記者曾筠淇攝）

▲停車後要繳費才能出場。示意圖，非當事人，亦非當事停車場。（資料照／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

每個地方的停車場收費規定不同，有些只要把車開進去就要繳費，也有些是前半小時進出免費。就有網友發文表示，日前他「不小心」進了彰化某停車場，想不到就被收錢，「太坑人了吧！」不過貼文曝光後，大票網友都不挺。

這名網友在臉書社團「爆料公社（官方粉專專屬）」上貼文，提到他昨（28）日不小心開進彰化某停車場，想不到前後明明不到4分鐘，就被收了20元，而且停車場不繳費又不讓他開出來，「太坑人了吧！」

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原PO也附上發票，入場時間是12時35分，出場時間則是12時39分，他也果真繳了20元才開出停車場。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

▲原PO貼出發票。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社（官方粉專專屬））

而文章曝光後，多數網友都表示，「停車付費很正常吧」、「使用者付費很難嗎」、「收費停車場本來就是要收費不是嗎」、「通常是前30分鐘不用錢，這剛好沒有而已」、「沒有規定停車場一定要給消費者使用未滿多久免費的規定啊」、「臉好腫」、「使用者付費！你給人家停進去了，就是要付費」、「進去就得付費，我上次停某個停車場（30分）20元，我停31分就得付40元了」。

還有網友則笑虧，「20元的發票祝你得大獎」、「有發票祝你好運旺旺」、「就不要到時候發票開獎中200元，你就該感謝這20元」、「當作買發票換取中獎機會囉」、「萬一發票中獎呢」。

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關鍵字：

停車場停車爆料公社

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