交往3年意外懷孕！男友怨「聘金太高就不娶」　毒菇點頭再喊3句





▲原PO意外懷孕，最近與男友討論結婚的事情。（示意圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，和男友交往3年意外懷孕，男友的家人對她很好，兩人也有結婚的打算，但她最近卻聽到男友跟姊姊在討論，如果聘金太高就不要娶，要去娶更好的，而且之前一起出去，她也聽到男友姊姊私下偷偷跟男友說，結婚後錢不要給老婆管，一切要以男方為主，讓原PO很心寒。

女網友在「爆料公社APP-匿名公社」發文，跟男友在一起3年意外懷孕，男友的爸媽還有姊姊都對她不錯，男友私下問她聘金大概會收多少，她則表示回去問媽媽，本以為結婚的事情會一切順利，直到有天她聽到男友跟三姊在討論聘金的事情，男友說「如果聘金太高我就不娶她了」，三姊也附和，如果聘金太高，就去娶更好的。

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不僅如此，她與男友一家人去逛賣場，她在上廁所時剛好聽到男友的三位姊姊進來，離開廁所時，她聽到男友姊姊對男友說「以後你們結婚金錢不能給你老婆管理，要她做什麼以你為主，反正她現在懷孕自己也養不活小孩」。在經歷這些事情之後，原PO很猶豫，不曉得這婚事到底該不該繼續。

貼文曝光，網友都勸她不要嫁，「還沒嫁過去，毒菇開始出招了，真的是人前手牽手，人後下毒手」、「婚後肯定委屈很多」、「這事看妳男友聽了姊姊們的對話意見後的態度，然後怎麼回應妳的」、「如果妳的男朋友也只會聽她們，真的沒什麼出息，還是考慮看看吧」。

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