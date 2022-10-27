女保險員害分手！《爆社公開版》怒控「她賺你錢也偷男人」慘了

▲一名女子懷疑女保險員介入感情，竟上臉書「爆料公社公開版」PO照，還發文指控。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者翁子皓／台北報導

新北一名陳姓女子懷疑與前男友會分手，是因劉姓女保險員介入，於是在臉書「爆料公社公開版」社團PO出劉女的相片，發文指稱劉女是「小三」，還說「別跟劉女買保險，她不只要錢，還會偷走男人」，遭劉女提告求償。刑事依違反個人資料保護法，判陳女2月徒刑定讞。民事判陳女要賠償5萬5千元。

判決書指出，陳女不滿劉女介入感情，在2020年5月間於臉書「爆料公社公開版」社團，PO出劉女照片，發文指控劉女是「小三」，又說「女人注意點，你身邊有買這人保險，小心她賺你錢也一邊偷你男人」，甚至還說「跟她買保險就能上她」、「叫她別再四處當小三、同時交往三四個，有夠髒的女人」。

劉女認為，「爆料公社公開版」將近有259萬人，其中還有不少熟人在裡面，陳女卻將她的照片PO出，發不實的言論指控她，造成她身心焦慮、無法工作，因此向陳女提告。

刑事的部分，二審法官認為，陳女僅因感情糾紛，為抒發怨氣，竟在臉書社團張貼足以損害劉女名譽及隱私的內容，依違反個人資料保護法，判處陳女有期徒刑2個月，可易科罰金，全案確定。

民事部分，法官認為，陳女的發文，會讓網友對於劉女與異性交往的態度產生負面觀感，又用「渣女」、「有夠髒的女人」等負面用語指涉劉女，足以貶損劉女的社會評價，判陳女要賠償精神慰撫金5萬5千元，可上訴。