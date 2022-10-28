年初傳中風　寶可夢阿伯出現了！熟悉1幕眾人讚：希望他玩下去

▲寶可夢阿伯出現了！（圖／翻攝自爆系公社寶可夢討論區、爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

73歲的「寶可夢阿伯」陳三元抓寶抓出名，很多人都看過他踩著腳踏車、狂架72支手機玩遊戲的身影，但他在年初因中風無法講話、正常走路，所幸治療後恢復得不錯，8月已經能正常行走，只是講話仍有些吃力。近日有人曝光阿北背影，發現他已經繼續騎單車抓寶，讓許多人欣慰道，「希望他能一直玩下去。」

本站8月曾報導，陳三元年初因中風，一度無法講話、走路，治療過後恢復狀況不錯，但超過半年多沒有抓寶，不少手機的電池都壞了，72支縮減為25支。當時寶可夢阿伯雖然感嘆身體不如前，聲音也不再宏亮，但會盡全力復健，繼續在巷弄中穿梭抓寶。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔了快3個月，爆料公社粉專在27日分享「●【爆系公社寶可夢討論區】●」的一張照片，只見發文者捕捉一個熟悉的背影，直呼「寶可夢阿伯出現！」從照片可以看到，阿北又騎上腳踏車抓寶了，只是龍頭上的手機不再像孔雀開屏，數一數大約剩15支。

▲看到寶可夢阿伯，不少人都很開心。（圖／翻攝自爆系公社寶可夢討論區）

手機雖然變少了，但有人就表示，「這樣才安全啊！老伯伯這樣子很不容易了」、「阿北身體健康第一，少玩幾支也比較安全。」其他網友們則是相當欣慰，「還好病情穩定了」、「看到阿北就放心了，上次去台北還擔心他的身體狀況」、「好久沒看到阿伯的消息了……看到如此健康的阿伯真的是太好了」、「恭喜阿北戰勝病魔，復健成功，回來繼續玩，要健健康康的喔！」

還有網友真心佩服，「我也有看到他，一個遊戲能玩這麼久，還能這麼投入，也是不簡單」、「很佩服阿伯有勇氣又有堅持」、「這年頭有這麼熱衷的好像已經不多了，老人家真的貫徹始終，一定要給100個讚啦」、「這麼有毅力的阿伯真的要給個讚」、「他可是用一人之力打下台南每間道館的男人。」

據悉，「寶可夢阿伯」陳三元相當喜愛Pokémon GO，最初因為同時用9支手機抓寶，被民眾拍下分享到網路，沒想到因此在國外爆紅，甚至吸引BBC News、日本時報等媒體專篇報導，手機品牌大廠也曾找他，為主打續航力的新手機站台，獲得網友一致好評「找對人」、「超有說服力。」

▼「孔雀開屏」是寶可夢阿伯經典形象。（圖／資料照）