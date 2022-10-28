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快訊／入夜4縣市大雨特報！雨彈炸到明天　颱風外圍環流影響時間曝光

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▲氣象局針對4縣市發布大雨特報，雨彈從28日入夜炸到29日。（圖／中央氣象局）

記者趙蔡州／綜合報導

受東北季風影響，氣象局28日晚間10點20分針對基隆、台北、新北及宜蘭發布大雨特報，28日晚間至29日有局部大雨機率。氣象局指出，29日、30日由於東北季風影響，桃園以北、東半部地區將有短暫陣雨機率，而奈格颱風的外圍環流可能30日晚間起就會影響到台灣。

▲▼氣象局大雨特報。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局針對4縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，28日晚間至29日基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率。

氣象局指出，28日受東北季風影響，迎風面水氣偏多，桃園以北及東半部地區有局部短暫陣雨，其中以基隆北海岸，大台北山區及宜蘭地區雨勢最明顯，新竹以南則維持多雲到晴；氣溫方面，各地低溫約21至23度，北部、東北部及東部26至28度，其他地區29至31度。

而29日、30日東北季風持續影響，北部及東北部天氣濕涼，迎風面水氣偏多，桃園以北、東半部地區及馬祖有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，請留意東北部地區有局部大雨發生的機率。

氣溫方面各地早晚偏涼，低溫約21、22度，桃園以北、東北部高溫約23至24度，其他地區高溫仍有25到31度，中南部白天溫暖微熱，日夜溫差較大，早出晚歸的朋友請留意氣溫的變化，適時增減衣物。

▲▼奈格颱風。（圖／中央氣象局）

▲奈格颱風28日晚間8點最新位置及路徑潛勢預測。（圖／中央氣象局）

氣象局提醒，30日晚起至11月2日由於奈格颱風外圍環流影響，北部、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有局部大雨發生的機率，尤其在31日東北部地區有局部豪雨發生機率，南部地區及中部山區也有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

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