法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人　今年分5大類18人獲獎

▲法務部舉辦「表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部為感謝社會各界與公私部門對於犯罪被害人保護工作的支援協助與貢獻，自89年起每年舉辦「表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」，希望藉由公開表彰的方式，肯定服務工作者的付出，也激勵社會大眾的認同與參與，今年共有5大類，共計18名獲獎，獲獎人士都以不同方式為犯罪被害人提供服務。

財團法人犯罪被害人保護協會（犯保協會）由所屬士林分會於今（28日）在新北市政府多功能集會堂辦理「111年法務部表揚推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體大會」。

今年度共有「被害人權益保障」、「性侵害、家庭暴力、兒童及少年被害人服務類」、「被害人之關懷服務、及通報或轉介協助類」、「人口販運被害人暨其他被害人服務類」及「補償審議及權益保障類」等5大類，共計18名獲獎，每位獲獎人士是在不同的職務，以不同的方式為犯罪被害人提供服務，在犯罪被害人保護服務網絡中，都是不可或缺的重要角色。

本次獲獎者中，其中有犯保協會保護志工林素玉、夏應瓊、吳坤明、謝文榮及黃鈺芳等5名也獲獎，保護志工是犯保協會重要資產，多年來，總是在各地協助分會陪伴每一個犯罪被害人的家庭，默默付出，不辭辛勞也不求回報，幫助被害人家庭走出陰霾，讓人生重新燃起希望，也藉由本次大會，給予表揚肯定。

此次受獎人中，有包含檢察機關、警察機關、移民署、醫院、學校、民間機構的工作者，還有律師及保護志工；犯保協會也藉此感謝包含民間企業、公益慈善團體及社會熱心人士，都再再顯示犯罪被害人保護服務是跨單位、跨領域、跨專業的工作，張斗輝董事長也表示，未來在網絡聯繫以及民間資源運用上，將朝以下方向來努力。