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黃偉哲親訪下營　肯定修繕志工替弱勢修屋

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局「做工行善團」修繕志工團隊，落實黃偉哲市長建立「希望家園」的施政目標，帶給弱勢家庭溫暖與希望，23日黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作繡有市花與市鳥的涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長，動作雖然不像修繕志工那樣熟稔迅速，卻也展現出滿滿的誠意，希望給案家一個優質的居住環境。該戶23日完工，為第194戶完成的修繕案，也是黃市長上任以來第113戶完工的修繕案。尤榮智議員、陳秋宏議員、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市燙髮美容業職業工會監事會召集人張秋香等人也到場關心。

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長除關懷案家，更肯定作工行善團的付出，長期在社會上默默行善、熱心助人，每年志工榮獲全國模範勞工、本市模範勞工或勞工模範父、母親等獎項不勝枚舉。2022年大台南總工會陳美靜副理事長、台南市電氣業職業工會杜文寶理事長及蘇竣明、台南市木工業職業工會歐天來等人當選好人好事代表。其中陳美靜副理事長為推動弱勢房屋修繕服務的先鋒，今年更榮獲全國好人好事代表「八德獎」榮耀，她今日也帶來床包組等賀禮送給案家慶祝完工。

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另外本案台南北區扶輪社也捐助材料費，社團法人亞太ESG行動聯盟結合台灣松下Panasonic電器、美德醫療、大成長城、量崴股份有限公司等企業也捐助王姓案主電子鍋等物資。黃偉哲市長也特別頒贈感謝牌給台南北區扶輪社社長吳當進及社團法人亞太ESG行動聯盟，感謝其團隊熱心公益嘉惠弱勢勞工。

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

下營區王姓身障案主與年邁重聽的母親同住，老舊的屋頂石棉瓦破損嚴重，遇雨會漏水，天花板坍塌損壞，燈具和電線亦過於老舊需汰換。然而案主生活仰賴每月身障補助約3,700元，經濟狀況不佳，無法自行修繕房屋。日前「做工行善團」的泥水、金屬、鋁製、電氣、木工、油漆志工日前已協助完成拆除、浴室地坪打底、搭建屋頂鋼骨及鐵板、安裝廚房鋁窗、埋設化糞池及配置電線水管、安裝天花板輕鋼架及隔間美化板、門板、浴室防水、廚房及浴室磁磚施工，正懿企業有限公司協助安裝房間及浴室拉門。

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日電氣、油漆志工接力，協助安裝廚具、衛浴、燈具及黃市長募集而來的偵煙型火災警報器，將牆壁粉刷美化，終於完成修繕，並且搬運由志工整修好的床組、衣櫥、餐桌等二手家具給案家，讓王姓案主一家人可以安心居住。
今日除了下營區修繕，另有一組泥水工會志工也前往安南區修繕，該戶是一位蔡姓老翁獨自居住的老舊房屋，子女經濟狀況不佳，生活仰賴老漁津貼，其家中天花板多處破損塌陷，牆壁斑駁，電線老舊需汰換，近期已進行相關修繕，在前幾日由鋁製品志工完成門框架設後，今日由泥水志工接續牆面補土等施作，郭信良議長也前往關心。

▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲黃偉哲市長特別到下營區修繕案慰勞志工並關懷案主，贈送勞工局晴天坊弱勢勞工手作涼被組給案家當入厝禮，更加入刷油漆行列，擔任一日志工。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，感謝大家協力幫助弱勢改善生活，也感謝「做工行善團」熱血的志工夥伴，長期以來默默耕耘，不畏辛勞為弱勢整修房屋，讓他們能夠住的安全，擁有一個溫暖的居所，這樣為社會奉獻的精神正是建立「希望家園」源源不絕的能量。

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