▲新北千名農業志工無私奉獻，侯友宜表揚感謝助推動市政。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（24日）舉行農業志工表揚及感恩大會，市長侯友宜出席頒發感謝狀，他說，新北市幅員遼闊，農業志工高達近千人，感謝所有志工投入服務、無私奉獻，協助市府推動各項政務，帶給社會更多正向、溫暖的力量，讓市民朋友能享受到最優質的農業服務。

新北市農業志工隊計有22隊，人數近千人，服務內容多元，涵括公園樹木保護、流浪動物照護、生態保育、漁港導覽推廣、農事家政指導、農產品行銷、綠色照護等項目，各行各業人員因對農業及生態有熱忱，而加入新北農業志工，有些志工服務年資已超過20年以上。

▲新北生態保育志工隊成立於2005年。

農業局長李玟指出，新北生態保育志工隊成立於2005年，是新北最早成立的農業志工隊，團隊人數共計68人，其中生態志工草創期元老趙文義原本是家電公司的企劃主管，50歲時便擔任新莊市公所志工，因緣際會參加新莊青年公園導覽，對大自然生物產生濃厚興趣，便開始積極學習生態相關知識。

趙文義表示，加入生態志工後，認識許多愛好生態的同好，彼此間相互學習，生態知識在無形中增長不少，他擔任志工至今已邁入第23年，人生有三分之一的時間獻給志工，接受他服務的人次近3萬人。他說，新北雖是都會區，但周邊都是淺山區域，生態非常豐富，是學習大自然最佳的資料庫，加入志工隊讓生命變得精采，未來也會繼續擔任志工付出服務，回饋社會。

▲新北生態保育志工隊計有22隊人數近千人。

侯友宜表示，首先要感謝農業志工無私的付出與奉獻，在新北市的各角落都可以看見他們辛勤服務的身影，因為你們的協助，農業政策得以順利推展。新北市志工團隊有2114隊，志工人數超過18萬，期盼有更多人可以加入志工服務行列，帶給社會更多正向、溫暖的力量。

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