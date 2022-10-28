25歲男被台積電「2倍薪挖角」！同業一聽經歷傻眼：怎麼可能

▲男子分享，朋友近日認識一名25歲的科技同行，對方自稱被台積電開2倍薪資挖角。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者柯振中／綜合報導

是怎樣的經歷，讓台積電願意開2倍薪資挖角？一名男子分享朋友的經歷，最近碰上了一位25歲的男子，是從某間私立科大畢業的，沒想到第一份工作在聯發科，後來又被台積電開出2倍薪資挖角，讓他感到相當意外，「這種情況真的有可能嗎？」

這名男子在PTT分享，他的朋友認識一位25歲的男子，該名男子是某間私立科大畢業的，不確定是學士還是碩士，第一份工作是在聯發科進行IC設計，後來又傳出台積電開2倍薪資挖角的消息。

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男子聽完以後，瞬間直呼「不可能」，光是學歷的部分，就肯定會被聯發科打槍，且25歲的人無論是學士還是碩士，經歷都不高，怎麼可能會讓台積電開出2倍薪資挖角。

▲男子聽完以後，認為這種情況不太可能發生。（示意圖／記者施怡妏攝）



不過，男子同樣抱持著懷疑的態度，有點擔心是自己見識太過淺薄，於是上網求助網友，「這種情況真的有可能嗎？」

貼文曝光後，引起了熱烈討論，不少同業留言直喊，「我宣布喇叭大賽開始」、「GG非博士不會出這種價碼挖吧」、「你是說在聯發當約聘後來去台積當作業員嗎」、「25學士畢業也做不了幾年…除非天才兒童。」

不過，也有人留言回應，「聯發科的約聘之後去台積當工程師，領滿年薪可能有兩倍。但挖角就有點唬爛了」、「可能，只是我認為比較可能是約聘助工變輪班作業員」、「聯發科收雜魚是真的，但台積兩倍是假的」、「感覺可能欸，聯發科約聘被挖轉職GG作業員確實兩倍。」

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