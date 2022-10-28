　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

25歲男被台積電「2倍薪挖角」！同業一聽經歷傻眼：怎麼可能

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲男子分享，朋友近日認識一名25歲的科技同行，對方自稱被台積電開2倍薪資挖角。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者柯振中／綜合報導

是怎樣的經歷，讓台積電願意開2倍薪資挖角？一名男子分享朋友的經歷，最近碰上了一位25歲的男子，是從某間私立科大畢業的，沒想到第一份工作在聯發科，後來又被台積電開出2倍薪資挖角，讓他感到相當意外，「這種情況真的有可能嗎？」

這名男子在PTT分享，他的朋友認識一位25歲的男子，該名男子是某間私立科大畢業的，不確定是學士還是碩士，第一份工作是在聯發科進行IC設計，後來又傳出台積電開2倍薪資挖角的消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

男子聽完以後，瞬間直呼「不可能」，光是學歷的部分，就肯定會被聯發科打槍，且25歲的人無論是學士還是碩士，經歷都不高，怎麼可能會讓台積電開出2倍薪資挖角。

▲▼ 台積電,TSMC,台灣積體電路公司,半導體 。（圖／記者施怡妏攝）

▲男子聽完以後，認為這種情況不太可能發生。（示意圖／記者施怡妏攝）

不過，男子同樣抱持著懷疑的態度，有點擔心是自己見識太過淺薄，於是上網求助網友，「這種情況真的有可能嗎？」

貼文曝光後，引起了熱烈討論，不少同業留言直喊，「我宣布喇叭大賽開始」、「GG非博士不會出這種價碼挖吧」、「你是說在聯發當約聘後來去台積當作業員嗎」、「25學士畢業也做不了幾年…除非天才兒童。」

不過，也有人留言回應，「聯發科的約聘之後去台積當工程師，領滿年薪可能有兩倍。但挖角就有點唬爛了」、「可能，只是我認為比較可能是約聘助工變輪班作業員」、「聯發科收雜魚是真的，但台積兩倍是假的」、「感覺可能欸，聯發科約聘被挖轉職GG作業員確實兩倍。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►最狂「鍋寶分離式電鍋」特價2299元！用途顛覆想像、湖水綠色好美

ET快訊
快訊／新竹社區深夜火警！14秒傳3爆炸
玩抖音「偷車挑戰」　4青少年當場噴飛慘死
如花沉寂15年現身　「重逢吳宗憲」！
世界唯一「小王子博物館」宣布將閉園　20年經典走入回憶
4架空拍機突闖機場！　朱立倫缺席盧秀燕造勢
獨／中油大林廠燒出居民怒火！陳其邁20hrs未睡危機處理內幕
雪碧7月才重病住院　「又進手術室」取出異物
不只海鮮！醫示警：愛吃「這2類食物」會痛風　年輕人也中鏢

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

25歲男被台積電「2倍薪挖角」！同業一聽經歷傻眼：怎麼可能

世新大學國際研討會多面向探討　傳播產業未來的機遇與挑戰

非典型工作的N種想像　文青創作女聲用音樂感動觀眾

丈夫陪回娘家2天怨「鄉下很無聊」！妻子一句話讓他瞬間閉嘴

描繪眼中最美青埔拿30萬獎金！樺龍集團藝術節學生美術比賽即將開跑

台大擬設「研究生校長獎」　陳文章：讓業界看見好的研究

5歲兒遭教保員虐待　媽曝入殮照「死不瞑目」！氣炸公開官員對話

該還的旅行債總得還！高雄旅展狂吸人潮　日韓最低1萬999元起

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩　過來人秒懂...其實有原因

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片「康熙碗從中斷裂」

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

許瑋甯放閃邱澤「是我的台客」　太入戲「看到吳慷仁就害怕」

楊祐寧與愛妻PK找「第一張合照」　翻「兩人熱吻照」自信迎戰！

咪妃公開「懷孕到生產」總花費　小孩還沒出生「先噴18萬！」

吃飯時汪被小貓咪搶食 眼神委屈無奈乖乖等待

趙正平被問：青蛙吃什麼不會叫？　聽完滿臉問號…小鐘獨自笑瘋XD

25歲男被台積電「2倍薪挖角」！同業一聽經歷傻眼：怎麼可能

世新大學國際研討會多面向探討　傳播產業未來的機遇與挑戰

非典型工作的N種想像　文青創作女聲用音樂感動觀眾

丈夫陪回娘家2天怨「鄉下很無聊」！妻子一句話讓他瞬間閉嘴

描繪眼中最美青埔拿30萬獎金！樺龍集團藝術節學生美術比賽即將開跑

台大擬設「研究生校長獎」　陳文章：讓業界看見好的研究

5歲兒遭教保員虐待　媽曝入殮照「死不瞑目」！氣炸公開官員對話

該還的旅行債總得還！高雄旅展狂吸人潮　日韓最低1萬999元起

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩　過來人秒懂...其實有原因

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片「康熙碗從中斷裂」

珍珠長鍊扣頭自由固定　變出豐富戴法、天天戴新項鍊

2022世界盃冠軍誰屬？台灣運彩搶先開盤　巴西等3隊最被看好

快訊／新竹社區深夜火警！14秒傳3爆炸　住戶倉皇逃跑

華碩智慧工廠　導入AI強攻工業4.0

盧廣仲再合作瞿友寧慘成「社畜」　豆花妹秀事業線辣扮女秘書

自行車登山王挑戰　「台灣女婿」艾伯森5度奪冠

《換乘2》3對情侶誕生！她告白：他像魔法般出現　超甜約會私照曝

睡衣「5穿法」錯了！穿多容易著涼　1情況害精蟲活動力下降

合體北北基桃候選人歡聲雷動　蔡英文：我這次不是候選人

(G)I-DLE新歌太露骨「CUBE曾強烈反對」！　小娟一肩扛：我負全責

淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　校方懲處出爐(更)

生活熱門新聞

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

逢甲名店變蟑螂屋　客嚇哭「蛋餅包蟑螂」：還會飛

「處男選中間」泳裝正妹大勝4閨蜜！本尊曝光

故宮人員摔破青花瓷　自責到睡不著

翻臉比翻書還快！「最難捉摸星座」TOP3

撐2個月！廖老大加盟店10/31熄燈　老闆曝下一步

跟男友激戰完！妹子突冒「1想法」淚崩

才被老闆資遣！主管又來問公事　她傻眼封鎖

「逆天長腿正妹」逛好市多　她秒認金牌大咖！

私校私裝基地台被投訴！拆完讓3千住戶斷訊

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

賓士哥讓路救護車被檢舉　騎車又挨罰

更多熱門

相關新聞

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

專家憂高科技業　台積電恐變軟肋

美中台局勢牽動各方神經，台大國發所退休教授杜震華今（28）日指出，「戰狼」屬性的「習派」全面掌政，美中對抗將進一步升級，台積電可能從「護國神山」惡化成為「軟肋」，企業必須未雨綢繆。政大教授胡聯國則認為，習近平對台灣選舉仍有期待，對美國期中選舉仍持觀望，謀定而後動。

客戶下單保守！聯發科估Q4將迎最大衝擊　季營收降兩成

客戶下單保守！聯發科估Q4將迎最大衝擊　季營收降兩成

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

台灣6企業入選全球最佳雇主　最好老闆是他

庫存風暴！聯發科Q3淨利季減12%　單季每股賺19.54元

庫存風暴！聯發科Q3淨利季減12%　單季每股賺19.54元

魏哲家2操作遭指「豬隊友」　陸行之：言重了！但確實不夠細膩

魏哲家2操作遭指「豬隊友」　陸行之：言重了！但確實不夠細膩

關鍵字：

台積電聯發科科技業IC設計

讀者迴響

熱門新聞

女星錄影1hr才認「有發燒」！徐乃麟變臉

奈格路徑西偏！颱風假機率曝　雨彈連轟4地

LINE隱藏功能曝光！「表情貼連按3次」炸驚喜

納豆求婚遭拒！依依曝原因

19歲劉子銓「顧妹到睡著」仍勾著手！

資深玉女口腔癌4期切舌！復出開唱淚崩：活著真好

女友同住準公婆7天　男友秒取消婚禮

52歲女拒求歡　同居男友狂刺她100刀再斬首

妹妹和我老公在廚房裸體激戰！人妻目睹後崩潰

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

月薪57K！女友媽「一聽職業」傻住

鍾明軒留學「和德國女起衝突」！

快訊／故宮3國寶破損慘樣曝！青花瓷盤碎成7片

大S、具俊曄被預言將有婚姻危機！他指出2時間點

故宮打破國寶！院長認了　吳密察調查中：絕無隱匿！

更多

最夯影音

更多
普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半

普悠瑪出軌釀18死二審　駕駛尤振仲仍判4年半
機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

機車被偷PO文「看到可貓蕊」　失主循App街頭痛逮偷車賊

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

李妍瑾認愛AV導演圤智雨 他自曝 「像AV女子圖鑑」

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

爺抱女童當甩棍擊退白鵝　他見鵝群齊叫：好可怕...

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

彰化夜市爌肉飯結束營業　饕客崩潰...夫妻倆致謝！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面