描繪眼中最美青埔拿30萬獎金！樺龍集團藝術節學生美術比賽即將開跑

【企劃特輯】

深耕桃園青埔20年的樺龍集團，除了經由「以人為本」的建築打造青埔宜居的城市地貌，更希望讓青埔成為孕育藝術之美的土地，因此近期特地舉辦了「2022青埔藝術節」活動，三大主題包括「藝術家聯展」讓藝術生活化、生活藝術化；「學生創作美術比賽」從孩子的純真之間窺見不一樣的青埔；「藝術公益市集」串聯青埔商家為公益發聲，樺龍集團試圖用藝術點亮整個青埔，將藝術種籽灑向每個人的心田，與青埔一起共好共生共榮。

其中「學生創作美術比賽」是想藉由比賽激發孩子的美術創作動力，以及提升創造力和感受性，並落實學校美術教育和學習對地方永續的關心；以「我眼中最美的青埔」為參賽主題，邀請國小、國中學生們透過生活環境與藝術創新為出發點，觀察青埔的自然環境、人文歷史、生活情境，在使用畫材及形式不拘的狀態下盡情發揮創意，樺龍集團期待在孩子們的多元獨特視角中，看見青埔不同模樣的美好。

樺龍集團特別祭出高達30萬元的總獎金，用來鼓勵每組比賽中獲得前三名以及特別獎的學生們，每組前三名各別可拿到3萬、2萬、1萬獎學金，各組依比例選出特別獎共計15名，可獲得5,000元獎學金及獎狀。比賽評選方式為藝術家評分佔50%、實體投票30%、網路票選20%，將於12/24（六）舉辦頒獎典禮，榮獲前三名以及特別獎作品也將於12/24在藝術公益市集展出義賣，義賣所得將全數捐於公益團體，不僅用心創作的作品能被更多人看見欣賞，還能盡一己之力幫助更多人，參賽者更將獲贈「參賽作品紀念畫冊」，留下值得紀念的回憶。

「學生創作美術比賽」報名時間自10/31（一）12：00 ～11/14（六）20：00，於活動官網填妥「作品報名表」即免費完成報名，實體作品收件方式及時間則是11/27（日）10：00～11/28（一）17：00將作品送至「樺龍人文會館」，其他詳細報名資格、組別以及參賽作品類別規格與評分方式等比賽相關事宜，請上「2022青埔藝術節」官網https://reurl.cc/X5Dke7查詢。