網購包裝循環再利用　配客嘉開創永續消費環境

▲PackAge+配客嘉以可回收的環保材質，設計出可重複利用的環保包裝。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

據環保署統計，2020年網購包材廢棄物達3萬公噸，2021年增為3萬8000餘噸，件數估計達2.1億個。曾是電商賣家的葉德偉看見問題，創立「PackAge+配客嘉」以可回收的環保材質再製包材，並於今年加入好食好事加速器計畫，希望做到網購包裝完全循環。

配客嘉創辦人葉德偉5年前還是電商時，收到顧客疑問為何販售環保產品卻使用許多一次性包材，讓他開始反思網購包裝垃圾對地球的危害；於2019年創立配客嘉，設計出可重複利用的環保包裝，租賃或出售給電商使用，消費者收到包裹後於歸還點歸還包裝袋，經清洗後包裝袋再次交由電商包裝寄貨，達成綠色網購循環生態圈。

▲配客嘉創辦人葉德偉希望做到網購包裝完全循環，達成綠色網購循環生態圈。

2021年前配客嘉難與大通路配合，直到募資活動募得600萬元近6,000人支持，驗證台灣市場對循環包裝的接受度後，才一一開啟與大通路的合作；目前配客嘉已與PChome等近50家電商配合，也有包含全家、7-11、家樂福等4,500個歸還點。

除了要打開電商與歸還點通路，配客嘉的下一步是針對外送包裝袋，也與國際廠商討論代工合作可能。為獲得更多資源和人脈，配客嘉加入由頂新和德基金捐助成立的好食好事加速器計畫，希望藉由加速器課程與業師的指導，讓配客嘉循環包裝在電商上億件出貨量中佔有一席之地。