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頂新和德「愛的GOOD力」好物網路商店　邀民眾一起為長者送暖

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「愛的GOOD力」好物網路商店主打星商品「厚熊笑狗馬克杯」。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

據內政部統計，台灣65歲以上老年人口占總人口比率在今（111）年9月底達到17.33％，高齡縣市從102年的4個暴增至111年的16個，甚至增加3個超高齡縣市，10年之間人口老化迅速，青壯人口外流和少子化現象讓留守在家的老人缺乏照顧。頂新和德文教基會除了以經費支持扶助老人的社福團體外，近年也透過「愛的GOOD力」好物網路商店推廣愛心產品，協助社福團體自食其力籌措營運經費。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「愛的GOOD力」好物網路商店主打星商品「老家蜜香紅茶」。

彰化縣老年人口比率高於全國，社頭鄉湳底社區早在99年就開始籌備老人共餐的服務，背後的推手是當時社區發展協會執行長詹紹周。原先他是一位木匠，50多歲才遷居到湳底社區，一個外地人在缺人和缺錢的環境下開始社區服務工作，為了解決經費不足問題，詹執行長與夫人不斷懇求其親戚傳授豆腐乳的製作祕方，三個月後終獲對方首肯傳授，社區得以朝自給自足邁進。106年「湳得豆腐乳」更獲得農委會「農村好物」的殊榮，廣受消費者好評與喜愛。湳底社區自104年啟動送餐服務以來，已送出超過66,000個愛心便當，減輕長者與家屬的負擔。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲「愛的GOOD力」好物網路商店主打星商品「湳得豆腐乳」。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲送餐愛心服務。

南投縣高齡人口占19.94%，已逼近成為超高齡縣市的標準(65歲以上老年人口占總人口比率達到20％)，頂新和德文教基金會早從民國97年開始，陸續以經費支持中寮龍眼林福利協會，提供老人送餐服務。近年來也和埔里愚人之友基金會合作「代間食堂」，其所開辦「厚熊笑狗咖啡店」（台語「互相照顧」的諧音），透過青銀共學、共餐的機制，讓長輩們走出家門互相照顧，並以「厚熊」、「笑狗」可愛圖案推出多款文創商品，是超人氣辦公室療癒小物。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲阿嬤教授同學做粿傳承手藝。

頂新和德文教基金會邀請民眾到「愛的GOOD力」好物網路商店，購買公益團體的優質商品，即日起至11/30前購買期間限定優惠商品，包含「希望之稻」(冠軍米台中194號)、「Still 咖啡禮盒」、「皂就幸福手工皂禮盒」，消費滿額即贈「環保餐具組」，會員消費滿1,010元再享現金折扣200元。其他精選主打星商品包含「湳得豆腐乳」、「厚熊笑狗馬克杯」、「老家蜜香紅茶」，消費滿額即獲贈咖啡濾掛包（5入組），優惠活動詳情請洽官網：https://reurl.cc/Qb0Y75

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲期間限定商品「希望之稻」。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲期間限定商品「皂就幸福手工皂禮盒」。

▲▼頂新和德文教基金會,彰化縣,南投縣,老人送餐,愛的GOOD力,青銀,公益,愛心雲。（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲期間限定商品「Still經典掛耳咖啡禮盒」。

備註：內政部表示，根據世界衛生組織定義，65歲以上老年人口占總人口比率達到7％時稱為「高齡化社會」，達到14％是「高齡社會」，若達20％則稱為「超高齡社會」。

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