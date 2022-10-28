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LIVE／故宮摔破3件國寶　院長吳密察親上火線說明

生活中心／綜合報導

國民黨立委陳以信爆料，故宮摔破國寶「龍紋碗」，故宮院長吳密察卻下令隱瞞，最近故宮又摔破了明代青花瓷器，而這件瓷器比「龍紋碗」還要珍貴，故宮又想掩蓋。故宮稍早發布聲明，認了打破國寶，而且是3件，但強調「絕無隱匿情事」以及隨即依程序通報。針對爭議，吳密察13:15將召開記者會說明。

▲▼立法院文化教育委員會 故宮院長吳密察答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲針對摔破國寶爭議，下午13:15由院長親自開記者會說明。（圖／記者屠惠剛攝）

陳以信表示，清代文物「嬌黃釉綠彩龍紋碗」珍藏在國立故宮博物院從來未曾對外展覽，但去年2月故宮執行文物數位典藏計畫時，將龍紋碗移出庫房的過程中不慎摔破，相關人員立即向吳密察報告，吳密察卻決定隱瞞事故經過，下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前也不得做檢視報告，尤其要求相關人員要封口。

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陳以信更爆料，「摔破文物」事情還不只一件。有檢舉消息指出，最近故宮又摔破了另一件明代青花瓷器，這件瓷器比清代的瓷碗還要珍貴，結果吳密察與故宮高層又在故技重施，意圖瞞天過海，再用相同的手法隱匿證據、欺瞞長官欺瞞國人，「這樣的故宮院長不只失職、失格，更是欺騙國人、對不起國人。」「我今天要公開舉報此事，請行政院蘇院長下令徹查。若此事為真，這會是國宮博物院有史以來第一次打破國寶，必須追查故宮吳密察院長的行政以及政治責任。」

▲▼明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗、清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗、清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）

▲明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗。（圖／故宮提供）

不過，故宮稍早發表4點聲明，強調「絕無隱匿情事」，並還原國寶毀損經過。聲明指出，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清 乾隆 青花花卉盤」掉落破損，工作人員皆隨即依程序通報至院長。

聲明表示，院長及副院長接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

另外，據傳3件毀損的國寶總價值25億元，但尚未經過官方證實。

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關鍵字：

故宮國寶吳密察龍紋碗

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