3國寶毀損傳總價逾25億　故宮：兩案查無疏失「1案已懲處」

▲明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗。（圖／故宮提供）



生活中心／台北報導

國民黨立委陳以信28日爆料，去年2月故宮進行數位典藏及清查時，不慎打破國寶龍紋碗，且故宮院長吳密察下令「不典藏、不舉報」，試圖掩蓋這件事，且據了解「摔破文物」共有3件。外傳毀損的3件文物總價值高達25億元，對此故宮未予證實，僅表示針對典藏瓷器損傷絕無隱匿，3起案件中2案查無人員疏失，1案已懲處。

故宮說明，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，110年2月3日、111年4月7日打開文物包裹後發現「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損；111年5月19日整理文物時，由於人員在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」掉落破損。工作人員皆隨即依程序通報至院長。

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院長及副院長接獲三案通報後，隨即下令交由政風室進行調查有無違失及違失樣態。經政風室調查結果，110年2月3日、111年4月7日之破損查無人員疏失；111年5月19日則明確為人員操作疏失，已將全案移送考績會，懲處程序刻正進行中。

▲清乾隆青花花卉盤。（圖／故宮提供）



針對立委所指「院長下令對該器物不得點交、不得紀錄，在進行修復之前，也不得做檢視報告，尤其要求相關人員封口，所有相關文件都用最高密件處理，以免留下任何證據」，故宮嚴正澄清絕無隱匿情事，相關調查進行中以密件程序處理並無不當，密件保存皆依規定辦理，並無所謂「以免留下證據」問題。相反地，事件發生後，基於保全證據需要，於調查案件及修復文物期間，自無法允許一般人員或當事人任意提取、檢視、搬移三案之文物，此項作業方式亦不待院長下令。

故宮強調，本案三件瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物。破損瓷器目前第一件「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復中，第二件「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」待修復人員處理，第三件「清乾隆青花花卉盤」待懲處程序完成，責任釐清後才會進入修復程序。

▲清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗。（圖／故宮提供）

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