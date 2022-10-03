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iPhone 15出現螢幕下Touch ID？　大神曝答案

▲▼iPhone出現螢幕下Touch ID的傳聞不斷。（圖／翻攝MacRumors）

▲iPhone出現螢幕下Touch ID的傳聞不斷。（圖／翻攝MacRumors）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國蘋果公司從2017年iPhone X開始以Face ID取代Touch ID，之後卻一直不斷有傳聞Touch ID將回歸，至於明年iPhone 15會不會有螢幕下Touch ID，彭博社資深記者戈爾曼（Mark Gurman）分析當前情況，給出專業預測。

戈爾曼發表的最新一篇報告指出，蘋果確實有對Touch ID重回iPhone進行測試，但短期內不太可能實現上市。戈爾曼表示，除了螢幕下Touch ID，蘋果也考慮過在電源鍵上添加Touch ID，類似iPad Air和iPad mini，不過在這2個測試進行過後，戈爾曼仍認為「至少在可預見的未來」，2者都不太可能有機會。

「我相信Face ID會繼續存在，但Touch ID不會回到旗艦iPhone上，至少在可預見的未來不會」，戈爾曼指出其中一個可能性是，蘋果選擇在低階版iPhone的電源鍵上讓Touch ID回歸，例如iPhone SE，不過重點是他至今沒有聽聞任何相關進行中的消息。

Face ID功能近年明顯改善，疫情之後即便戴著口罩也能只用，對於Touch ID需求的必要性和迫切性相對降低非常多。至於Mac和iPad等新品是否會在本月舉行發表會，戈爾曼也認為不會，可能將以新聞稿、官網釋出等形式與消費者見面。

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