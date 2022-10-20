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林智堅效應！立委要修法「畢業得通過論文比對」　教長：盤整評估

▲▼台灣大學,台大校門。（圖／記者張一中攝）

▲林智堅抄襲事件影響，台大首度立法，要求碩博生論文得通過相似度比對才能辦理離校手續，立委要求各大學採用相同標準。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，台大在本月14日更首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，而在今（20日）立法院上，立委林奕華希望將上述規定納入「學位授予法」修法，教育部長潘文忠表示，正在收集資料，是否要修法，則要盤整後再評估，但教育部目前正在研發論文比對系統，預計明年完成後提供給大學使用。

林智堅就讀台大國發所在職專班的碩士論文，7月初被檢舉涉嫌抄襲，隨後台大校方就宣布，即日起所有碩博士畢業論文提交時，都要通過原創性比對，而台大在14日舉行教務會議，台大教務處也提案討論通過，要求碩博士生需通過論文相似度比對才能辦理離校手續，並正式列入「台大研究所博碩士學位考試規則」，也是台大首度將學生論文要通過相似度比對正式立法。

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▲▼民進黨桃園市長參選人林智堅因論文案，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅就讀台大國發所碩士在職專班，其碩論因抄襲被撤銷學位，隨後宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，台大目前25個在職專班中，原先僅有12個在職專班的畢業證書上加註「在職專班」，由於林智堅論文抄襲後學位被撤銷時，就讀的就是國發所在職專班，事件發酵後，當天台大教務會議上也通過，所有在職專班畢業證書上全部都要加註「在職專班」。

也因為台大首度立法，在今天立法院教委會上，立委林奕華在質詢時指出，論文抄襲事件嚴重影響高教形象，台大都已經立法，要求碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，教育部是否應該修正「學位授予法」，要求碩博士生需經過論文比對，才能領取畢業證書。

▲▼立法院教育委員會 教育部長潘文忠 台大副校長羅清華 高教司長朱俊彰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲潘文忠表示，是否要讓所有大學採用台大相同標準，教育部還在評估。（圖／記者屠惠剛攝）

潘文忠則回應，教育部目前正在收集盤整相關資料，如何讓論文抄襲能夠減緩，是否要修法，要盤整後再評估，但教育部正在建置論文比對系統，預計明年完成後提供給各大學使用。

教育部補充說明，目前國圖正在開發論文比對系統，預計明年底完成，到時候會無償提供大學使用。

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