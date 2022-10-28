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才被老闆資遣「明天不用來了」！主管又打來問公事　妹子傻眼封鎖

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被老闆資遣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

如果已經離開公司了，還要幫忙處理公事嗎？一名女網友表示，近日被老闆資遣，結果都把事情交接完之後，主管又打電話過來詢問公事，讓她有些傻眼，隨後就將其封鎖。文章曝光後掀起熱議，網友全都支持她的做法，表示「要問就給諮詢費喔」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近老闆突然把她叫過去，直接將她資遣，「明天就不用來了的那種」，她當下相當震驚，還和對方再三確認，可是結果都一樣。由於當時有一個時限很趕又很重要的案子正在進行，同組只有一個剛入職2週的新人，當天她只好花5個小時講解、交接，隨後才離開公司。

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沒想到原PO幾天後又突然接到主管電話，詢問公事上面的問題，但她隨後驚覺，「想了想其實我可以不用理他們吧？把該負責的人趕跑，問題自然是留下的人承擔」，於是把電話掛掉之後，就決定要把前公司的人封鎖刪除。但她也好奇想問「被資遣後還被問公事，可以不用理吧？」

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO被資遣後還接到主管電話。（示意圖／記者李佳蓉攝）

不少網友看到後紛紛表示，「回老闆，業務諮詢3000/hr」、「不用理他們，他們資遣你，該拿的拿到一律封鎖，他們對你無情，何必對他們有義」、「不回比較好，回了就會有無止盡的問」、「既然公司對妳無情，你何須對他們有義？支持封鎖加刪除，記得要拿非自願離職證明」、「離開了就不用管了，沒有薪水白做工，而且他們自己確認過的不是嗎」。

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