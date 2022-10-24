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社畜生存必看！「8種常見的神經病主管」　暴躁、愛刷存在感讓人討厭

文／Workworks職場人

好的領導者往往成為一個團隊內能否迅速起飛的關鍵，如果要職場人們形容公司裡上司主管的個性行為，你會怎麼形容呢？根據《對付職場神經病的社畜指南》書籍當中，作者將公司常見的神經病主管類型分為8種，以下跟著編輯的腳步，一起來探討看看公司裡的主管屬於哪個類型！

公司常見的主管類型

1.逼瘋員工的獨裁主管

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公司裡常見的神經病主管第一種為「逼瘋員工的獨裁主管」，簡單來說即為獨裁者的化身、徹底自我中心主義的類型，即便是面對長久一起共事的員工，也可以不帶任何感情地把對方當作工具般利用，像是家裡臨時有事、身體不舒服想請假時，主管永遠丟一句「我看你是不想做了吧、明天準備調去其他部門」這種逼瘋人的話語，讓員工備感壓力。

獨裁型主管心目中最重要的就是「達成目的」，不管是說謊騙人、踢走員工，還是和公司裡其他部門明爭暗鬥都無所謂，且如果工作層面實際上碰到困難，與其要獨裁主管扛下責任，他們更傾向把責任歸咎到別人身上；作者也在書籍中建議，倘若職場人們遇到這種「逼瘋員工的獨裁主管」，務必維護自己的尊嚴，且避免工作上有太多共識的機會！

2.愛刷存在感的無能主管

職場人們是否經常聽到上司炫耀自己曾經歷過任何豐功偉業，不僅愛刷存在感還常常向上層討拍，對外場合或公開會議中，一定會強烈表達意見、想盡辦法得到關注，成為眾所矚目的焦點，簡單來說就是個外在亮麗、內在草包的「愛刷存在感無能主管」！

編輯最討厭遇到這種虛有其表、愛說大話的主管，像是預算及專案控管能力不足，卻硬是接下負責人的角色，後續倘若遇到危機就會第一時間就會選擇逃避，或是打同情牌的招數，要下屬扛下責任；作者在書中建議倘若職場人們遇到「愛刷存在感的無能主管」，最理想的方式與他劃清界線，不得已情況下適時說些好聽話安撫他。

3.自以為是的死老頭主管

「照著我說的去做就對了、我經驗豐富講的才是對的⋯」職場人們會經常聽到這種永遠幫你定好答案的回覆嗎？常見神經病主管類型第三種「自以為是的死老頭主管」，他們往往對自己過度自信且帶著權威主義處理事情，強烈要求別人尊重他和他的工作，對於別人的傷痛或挫折困難完全不在乎，一出問題就把責任推到別人頭上！

倘若職場人們遇到「自以為是的死老頭主管」的主管，盡可能不要理會他，專心做好工作份內事情就好，也不必浪費時間跟他訴說苦衷、講大道理，作者在書中建議與其努力改變所處的環境而非這個人。

4.總是在發飆的暴躁主管

辦公室經常傳來鬼吼鬼叫的謾罵聲，正代表著公司裡存在「總是在發飆的暴躁主管」，普遍職場人們最不想碰到的人就是這種憤怒調節障礙的人，當然事情不順利的時候，能理解專案負責背後承受過大壓力，造成講話越來越大聲，可是當這種憤怒的表現持續太久、頻率太高，或是行為太誇張的時候，就需要被糾正。

其實正常的公司在面對經常犯錯、應該負起責任的職員時，最正確的處理方式是依照公司規範按損失的比例計算，給予適當的罰則（減薪、降職等），並非將激烈的負面情緒延燒到其他同事。

5.擅長被動攻擊的偽君子主管

職場人們身邊有那種不敢直接表現出自己的憤怒，但總會選擇繞了一個圈來攻擊員工的「被動攻擊（偽君子主管）」呢？偽君子主管就是因為缺乏與職位相對應的實力、個性極度沒有安全感，下意識不敢直接攻擊則改用不經意的被動攻擊，甚至有時候還會冷嘲熱諷回覆員工。

作者於書中建議，萬一跟我們一起工作的主管非常符合「被動攻擊」者，包含不安全感重、實力和經驗不夠、嫉妒心和攻擊性強、不願意面對事情時，切記不要採取同樣的方式報復回去，可以尋求外人幫助、間接讓他知道問題所在！

6.不負責任的沒問題先生

親合力超強、懂得傾聽員工心聲、喜歡站在領導的位置卻不具備主管資格，以上特性就屬於第六種主管類型「不負責任沒問題先生」，此類主管看似比前面的神經病主管類型正常多了，不過往往容易誇下海口掛保證，管理能力不足也經常造成員工和公司之間的問題不斷。

倘若遇到「不負責任的沒問題先生」類型主管時，職場人務必在每場會議時把想討論的工作內容當面說清楚，且不要相信這類型主管給的承諾，隨時都要準備替代方案！

7.怪東怪西怪別人的魔王主管

「如果發生這種事，就要提早告訴我啊」職場人們會經常聽到這種馬後砲的回覆嗎？常見神經病主管類型第七種「怪東怪西怪別人的魔王主管」，他們往往對自己的防禦機制十分強烈，甚至自以為是的情況很嚴重，只要工作有過錯，第一時間就把過錯推向給員工，自己不願意承擔（怒），編輯私心覺得怪東怪西的主管相當不負責任。

作者在書籍中建議，直接把「怪東怪西怪別人的魔王主管」想像成是個謊話連篇的人，所有的話都需要再三確認，最理想的情況務必保留會議的證據，避免後續有爭執的情況。

8.搖擺不定的天秤主管

來到最後一種神經病主管類型，職場人們有過主管無緣無故討厭或包庇某人的經驗嗎？凡是職場上的主管任何偏袒行為都被稱為「搖擺不定的天秤主管」，或許上層是故意想刺激底下的員工，但往往卻疏忽反效果，員工彼此之間容易造成過度競爭的負面相處，導致職場氣氛不和平。

倘若遇到「搖擺不定的天秤主管」，職場人們務必要保留自己的尊嚴，並尋求外人的幫助來化解偏袒行為的緊張關係，千萬不要直接和上層主管硬碰硬，否則會讓自己更吃虧唷～

以上「8種常見職場神經病主管類型」分享，職場人們看得是不是心有戚戚焉呢，歡迎跟編輯分享你們的主管是哪種類型！

Source：博客來

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本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

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