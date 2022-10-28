傳國民黨下松信區要配票　黃珊珊：有用的話就不會丟掉政權

記者陳家祥／台北報導

九合一選舉進入倒數破月的最後階段，在各界關注的台北市選戰部分，傳出國民黨在松山信義選區下達「配票令」，避免王鴻薇、徐巧芯2大聲量王把選票吸光。對此，黃珊珊反酸，「國民黨的配票組織有用的話，就不會被換掉政權了」。

▲黃珊珊走訪走訪大安森林公園、白蘭市場、臨江日市。（圖／記者陳煥丞攝）



另外，教育局長曾燦金昨又請假出席黃珊珊的競選活動，被外界質疑行政不中立。對此，黃珊珊說，曾燦金是政務官，本來就沒有行政中立的問題，「就像衛福部的高官，大家標準要一致吧」。

至於民進黨台北市長參選人陳時中批台北市交通號誌混亂、沒有照明，計畫上任後設置跨局處的「路口改善專案小組」改善問題。對此，黃珊珊說，不要以偏概全，台北市這麼多里長、議員每個人都很認真，號誌有問題就是維修、趕快處理。

黃珊珊還說，陳時中的影片有一些問題，「連影片都有問題，一大堆漏網鏡頭，不該入鏡的也入鏡，我覺得這才是問題」。

而陳時中提到要檢討兩段式左轉？黃珊珊表示，兩段式左轉本來都有長期檢討，現在每個路口都有相關管制。黃說，上次機車黨提出的訴求，其實交通局都有做檢討，主要還是以安全為主，而不是單純不是一個方式，本來就再檢討，而不是現在才檢討。