基隆民調：蔡適應小勝4個百分點　破五成民眾反對謝國樑送Gogoro

▲基隆市長候選人謝國樑、蔡適應。（圖／合成照／記者李毓康攝、郭世賢翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

中華亞太菁英交流協會28日公布基隆市縣市長選舉民調，民進黨基隆市長候選人蔡適應以35.3％支持度小勝國民黨候選人謝國樑的31.9％，政策部分，則有高達51.8％市民反對謝國樑所提「送年輕人電動機車」政策。

根據民調顯示，目前在基隆市長選舉的支持度上，民進黨蔡適應獲得35.3％、國民黨謝國樑獲得31.9％、時代力量陳薇仲5.3％、無黨籍黃希賢2.1％，其中，若是「一定會投票」的選民支持度，蔡適應更高達42.9％、高於國民黨謝國樑的34.8％，協會分析，該項數據顯示基隆綠營選票的黏著度高於國民黨的支持者。

但在「看好度」部分，謝國樑仍是以41.7％領先蔡適應的29.1％，且基隆市民雖然對於現任市長林右昌市長有高達77.1％的施政滿意度（不滿意11.5％），但其中卻只有43.7%的人會支持蔡適應，協會分析，這顯示出兩者選票並未因為「綠色執政」而出現移轉，蔡適應仍有努力空間。

在候選人的政見部分，謝國樑曾提出「Let’s go電動一下」送年輕人電動機車的政見，卻有54.3％的基隆市民擔心基隆市政府財政不能負擔「送年輕人電動機車」的政策，也反映在民眾對此政見的支持度上，只有33.1％民眾支持，而竟有高達51.8％的過半民眾表達反對。

從民調交叉分析來看，蔡適應在20~39歲的支持度領先謝國樑，而在詢問「送年輕人電動機車」政見中，20~39歲的年輕族群認為財政不能負擔明顯高於全體選民、不支持這政見的也多於支持，協會分析，顯見該政策不但沒有如謝國樑陣營預期地引起基隆年輕人的共鳴，反而適得其反地造成民眾對於基隆財政的擔憂。

本次民調訪問係於2022年10月25日至10月26日進行訪問。此次成功訪問1,014位20歲以上有投票權的基隆市民眾，以基隆市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.08%。本次調查依據內政部戶政司人口資料庫公佈之台灣地區2022年1月份人口統計資料，針對戶籍、年齡與性別進行統計加權處理。