　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵呼籲勿觸法

記者張君豪／台北報導

曾姓男子（31歲）今年7月14日清晨6點騎乘電動滑板車在信義區松智路口，遭到警方攔查，結果警方發現他有喝酒，經酒測值高達0.92，警方認定他酒駕騎乘電動滑板車將他帶回並依公共危險罪嫌送辦，當時曾男質疑「喝酒不能騎電動滑板車嗎？」該案經台北地方法院法官審理後，依公共危險罪嫌一審將他判處2月徒刑，可併科罰金新台幣1萬元。

▲曾男酒後騎乘電動滑板通勤，遭法院認定酒駕數實判刑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲曾男酒後騎乘電動滑板通勤，遭法院認定酒駕屬實判刑。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

警方呼籲民眾，檢警查緝酒駕行為的司法實務上曾經垂詢法務部關於交通工具的定義、根據法務部法檢字第字第1000014063號回函說明「刑法第185條之3之『動力交通工具』係指以電力、引擎動力等作用者，至其為蒸汽機、內燃機，抑或係柴油、汽油、天然氣、核子、電動，均非所問。又所謂交通工具不限於陸路交通工具，尚包含水上、海上、空中、鐵道上之交通工具。

▲曾男酒後騎乘電動滑板通勤，遭法院認定酒駕數實判刑。（圖／記者張君豪翻攝）

法務部指出：包含民眾騎乘的「腳踏自行車」「電動輔助自行車」「電動自行車」是否符合刑法第185條之3之「動力交通工具」，端視其推動是否以電力或引擎動力等作用而斷。惟涉及個案，應由承辦檢察官、法官依職權判斷。

信義警方指出：許多民眾酒後選擇電動自行車、電動腳踏車或電動滑板車來代步，以為這些不屬於汽機車，所以無罰則問題。事實上這是誤解法律，上述利用電力仍屬刑法規定的「動力交通工具」範疇，只要酒測值超標，同樣觸犯公共危險罪。

信義警方藉此案例呼籲，民眾千萬不要自我感覺喝酒微量，就逞強駕車上路，民眾如遇飲酒場合，建議搭乘大眾運輸工具或計程車往返，如有駕車前往，也務必指定代駕或商請未飲酒親友接送，騎乘使用任何「動力交通工具」都在警方取締範圍內，請民眾切勿心存僥倖以免觸法。

【相關新聞】

►獨／神秘黑幫毒梟祭家法斬內鬼　GPS引殺機已釀1死1失蹤1重傷

►獨／新店咖啡商遭4槍爆頭內幕曝　神秘黑幫蒸發數十億全算他帳

►網紅Mini蝶控連千毅詐欺！警扣大量山寨貨...哀鳳竟是塑膠做的

►宜蘭綠舞觀光飯店1泊2食超激殺5.2折！加碼浴衣體驗美照拍到滿

►京美銀纖維➤滿額送DC風扇再抽小米掃拖機

ET快訊
快訊／台中佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬
百元理髮變「更生人髮型」！他求償3000元遭拒氣炸
週末「新颱攪局」機率曝　2區域防大雨
柯文哲稱通知關水門「民眾不信邪」　音樂節承辦：關閉後才收到
全昭旻入境新加坡「被海關抓走」！　《RM》成員全傻眼
天選之人「這基因」超強大　研究：病毒很難攻破
快訊／古天樂「神經全壞死」？　本人發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

坍方嚴重！運送物資部隊折返　送藥人員繼續挺進明池山莊

獨／警追人急喊幫忙　大媽全驚呆…三峽市場猛男一手把人撂倒

男酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵呼籲勿觸法

獨／16歲少女騎車打零工遭撞　後座61歲同事命危...借車友人慘了

金錢豹擄人虐殺案二審逆轉！主嫌無期徒刑改判5年半...另4人全輕判

生華科爆內線交易　前總座涉「退休前」賣股避損數千萬遭約談

桃園男「神仙縱走」墜150米山谷喪命　警消26人接駁搬運下山

機車騎士遇攔檢認了喝一點點！酒測跳出0.75秒傻眼　竟下跪求饒

長髮大姐姐變淫男！17歲少女被逼玩疊疊樂　輸到全身脫光遭性侵

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

姊弟每天尖叫+擁抱迎接　爸收巨星待遇：最期待這刻

光頭男圓夢到理髮廳洗頭！　被搓洗超享受：我最期待的

百齡橋下50台↑車泡水罵翻　網曬有通知鐵證：不移怪誰

前立委黃義交北市內湖住處墜樓亡　終年69歲

見阿姨們嗨跳廣場舞　調皮弟場外PK哥笑瘋

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

坍方嚴重！運送物資部隊折返　送藥人員繼續挺進明池山莊

獨／警追人急喊幫忙　大媽全驚呆…三峽市場猛男一手把人撂倒

男酒後騎電動滑板「酒駕」遭判刑　警點出這關鍵呼籲勿觸法

獨／16歲少女騎車打零工遭撞　後座61歲同事命危...借車友人慘了

金錢豹擄人虐殺案二審逆轉！主嫌無期徒刑改判5年半...另4人全輕判

生華科爆內線交易　前總座涉「退休前」賣股避損數千萬遭約談

桃園男「神仙縱走」墜150米山谷喪命　警消26人接駁搬運下山

機車騎士遇攔檢認了喝一點點！酒測跳出0.75秒傻眼　竟下跪求饒

長髮大姐姐變淫男！17歲少女被逼玩疊疊樂　輸到全身脫光遭性侵

ET民調／侯友宜獲54.7%支持度　輾壓林佳龍31.9%

小摩不埋單「資產重分類」？看空4金控　被金管會打臉

時間到了還沒回家！白汪忍不住哭哭　下秒「1舉動」讓爸心碎

北橫公路柔腸寸斷「路消失」　明池受困300多人「明天下半天撤出」

「喵星人推倒電視」網友崩潰求解　專家指路：最簡單這招

台中潭子佛具工廠大火全毀！延燒隔壁塑膠廠　損失至少千萬

一口飯要咬20下！營養師揭4原因：吃太快恐釀過敏　飲料含一下再吞

曾經的深愛！鄭寶清、許國泰痛批民進黨貪腐　籲台灣人全面覺醒

破除雄安新區「降級說」　河北貫徹習指示：中國式現代化推進建設

澳洲工黨新政府大轉彎　不再承認「西耶路撒冷」是以色列首都

極限挑戰？大膽蚊子「遊走鋼索」　下秒掉進電蚊拍...網：自投羅網

社會熱門新聞

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

工人怒殺馬國女大生　家中「超反差2物」曝

曾威豪、劉芯彤夜店殺警　今入獄臭臉上囚車

即／黃義交北市內湖住處墜樓亡

22刀殺害養他長大的阿嬤　舅舅氣到當庭罵髒話

即／黃義交內湖墜樓「無呼吸心跳」搶救中

員警薛貞國夜店遭活活打死　60多人圍毆畫面曝

曾威豪、劉芯彤入監　薛貞國遺孀發聲明

藍鑽經理遭控劈腿「女下線」組小後宮　起底原是酒店少爺

體驗高雄夜生活「忘放閃」　女大生慘了

檢相驗查黃義交死因　前妻、女兒哀痛現身陪同

屏東護理師疑被超車喇叭聲嚇到　自摔倒地遭輾爆頭亡

黃義交相驗結果「出血性休克」　家屬無意見

更多熱門

相關新聞

獨／警追人大喊幫忙　三峽猛男一手把人撂倒

獨／警追人大喊幫忙　三峽猛男一手把人撂倒

新北保安大隊4名警員日前下午於三峽區巡邏，行經介壽路一段與中華路口，發現一名身穿黃色外套的男子行跡可疑，決定上前盤查，豈料黃衣男突將手上的安全帽往地上一丟，轉身就跑，雙方展開追逐並衝進菜市場，警方喊「幫忙！」但眾大媽驚呆只能觀望，此時一名熱心男子伸出強壯臂膀將黃衣男撂倒壓制！

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

獨／少女騎車遭撞後座同事命危　借車友人慘了

桃園男「神仙縱走」墜山谷亡　警消26人接駁運下山

桃園男「神仙縱走」墜山谷亡　警消26人接駁運下山

機車騎士遇攔檢認了喝一點點　酒測跳出0.75秒傻眼

機車騎士遇攔檢認了喝一點點　酒測跳出0.75秒傻眼

關鍵字：

信義警分局三張犁派出所公共危險酒駕電動滑板影音

讀者迴響

熱門新聞

好市多被搶親！250萬「國泰世華卡友」哭哭

51歲古天樂驚證實「神經全壞死」！急入院動手術

快訊／曾威豪、劉芯彤入獄了　憔悴現身不發一語

牛角燒肉登台20周年推優惠

《我可能不會愛你》拿鐵驚爆婚變！

熊好券來了！今下午開放登記「6抽2」

聯名卡換東家「會員反應曝」　好市多慘了

黃義交墜樓「何麗玲」再成熱搜字　60歲現況曝光

34歲女星證實罹癌　呆站醫院門口哭了

林襄「大膽全裸」超猛彩蛋照曝光！

孫安佐爆交新女友「是13萬超兇直播主」！G級上圍辣爆

黃義交墜樓亡「疫情後狀態很差」　3天前才和女兒一起吃飯

Jennie「18秒只對他唱」　台男偶像被翻牌嗨翻

豪宅性愛趴！　14男嗨戰8女慘了

好市多卡被北富銀搶親！　國泰世華失合約：持續洽談中　

更多

最夯影音

更多
拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪

拒絕回家！秒跌蓮花池　女兒崩潰爸錄全程笑歪
BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

BLACKPINK首爾開唱！台灣男偶像被翻牌　Jennie「18秒RAP只對他唱」：此生無憾

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

姚元浩糾正浩子擺盤：沒美感！　他怒反擊「要趕快給工人吃」

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

世界冠軍水下重現月球漫步　還能踩高跟鞋劈腿大跳騷莎

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

嗆蘇貞昌「災害發生」才作秀　柯P：E化時代都遠距辦公了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面