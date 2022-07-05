王齡梓／國民法官大家一起來

▲2023年上路的國民法官，將國民法官的視野與經驗納入審判中，讓審判更符合國民法律感情！（圖／視覺中國）

你覺得法官的判決總是不符大家期待嗎？你覺得法官都是不食人間煙火的恐龍嗎？現在，你也有機會參與審判，成為法官！

為了改善司法公信力不足，讓判決更符合國民法律感情，我國仿效其他先進國家制定了《國民法官法》。《國民法官法》第1條開宗明義規定：為使國民與法官共同參與刑事審判，提升司法透明度，反映國民正當法律感情，增進國民對於司法之瞭解及信賴，彰顯國民主權理念，特制定本法，並將於2023年開始實施。

依《國民法官法》規定，所犯最輕本刑為10年以上有期徒刑之罪及因故意犯罪因而發生死亡結果者，須由6名國民法官與3名職業法官共同進行審理，6名國民法官將全程參與審理過程，並就事實認定、法律適用和刑度進行討論和表決，終局評議則必須有三分之二以上同意，並且國民法官和職業法官均有人同意才能判決被告有罪，否則即應為無罪或有利於被告之認定。

擔任國民法官的資格很簡單，只要年滿23歲，在法院管轄地居住滿4個月以上，與案件當事人無關係，並且未曾受有期徒刑以上刑之宣告、未受監護或輔助宣告，目前沒有刑事案件在法院審理中，對於欲審理的案件沒有預斷偏見，也非軍、警、法、政職業之人，不分年紀、職業、教育程度，都有機會參與國民法官甄選。一旦被甄選上，就會全程參與審理，與職業法官一起完成審判工作。

許多人或許會擔心自己不懂法律，是否無法勝任？國民法官制度目的就在於讓一般國民參與刑事案件審判，重點在於將國民法官的視野與經驗納入審判中，讓審判更符合國民法律感情，因此有法律背景者反而是被排除參與國民法官的資格！在審理過程中，審判長對於訴訟程序、法律規範、構成要件都會逐一向國民法官解釋，所以不需要因為不懂法律而擔心無法勝任，也不用害怕自己的法律見解錯誤，反而可以在這過程中了解訴訟程序的運作，增加法律常識！

對於上班族而言，若擔任國民法官，依法可以請公假，且另有日費及旅費可以領取；若為學校教師、學生，擔心影響學習、上課，依法可以拒絕擔任國民法官。若因家中有老人、小孩須照顧而擔憂無法勝任，法院也有提供相關的照顧資源，讓被甄選上國民法官者可以安心參與審理。

目前各地方法院為了明年上路的新制，均積極辦理模擬法庭演練，參與的國民法官也都提供不錯的迴響，對於國民法官制度有興趣者，可以到司法院網站搜尋各法院辦理模擬法庭進度前往旁聽。

與其隔著電視罵恐龍，不如親身參與審判程序，如果接到國民法官選任通知，就把握機會，一起參與審理吧！

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●王齡梓，律師，台灣司法人權進步協會榮譽會員。以上言論不代表本公司立場。