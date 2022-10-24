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酒後宿醉不開車　搭計程車或找代駕平安抵家

▲▼台北市政府交通局,酒駕,酒後代駕,酒駕零容忍,酒後宿醉不開車。（圖／翻攝自影片）

▲政府力推「酒駕零容忍」政策，搭乘計程車或酒後找代駕將人平安送到家，避免酒後駕車。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／台北報導

交通議題與民眾生活息息相關，每天只要走出家門就需要與交通議題正面交鋒，身為用路人，有責任共同維護友善的交通環境，遵守交通規則不僅是必須，身為駕駛也應肩負起責任，政府近年力推「酒駕零容忍」，每當發生酒駕事件總會引發高度關注，也促使全民重新審視台灣的交通安全，並提升駕駛人的自覺。臺北市政府交通局推出全新的宣導MV，找來《聲林之王》選手劉學甫量身打造廣告歌曲，並與Fred一起出演MV，以幽默的內容呼籲民眾「酒後不開車、酒後找代駕」，希望藉此減少酒駕機率。

▲▼台北市政府交通局,酒駕,酒後代駕,酒駕零容忍,酒後宿醉不開車。（圖／翻攝自影片）

影片中一開始由劉學甫與Fred打扮成原始人登場，兩人坐在草地上享受著陽光沐浴、說著聽不懂的語言，Fred拿出不明飲料請劉學甫喝，半信半疑的學甫喝下杯中的透明液體後大讚美味，並一杯接著一杯欲罷不能；場景一轉，兩人來到小橋流水的涼亭上，以文人裝扮彈著古箏，一杯接一杯地乾，歌詞「有個原則必須要遵守，喝酒宿醉不開車、開車不喝酒」帶出享受喝酒的快樂也要堅守不能酒駕的原則，才能單純地享受飲酒的快樂。

影片中經歷許多不同的場景，最後兩人在遼闊的草地上醒來，表示自己做了奇怪的夢，原來是因為喝太多兩人一起醉倒，因為酒精影響了情緒跟判斷能力，且就算是前一晚飲酒，隔日仍會有宿醉情形、增加事故機率，臺北市政府交通局也同步呼籲「喝酒宿醉不開車」，加強「酒駕零容忍」的政策宣導方向。

▲▼台北市政府交通局,酒駕,酒後代駕,酒駕零容忍,酒後宿醉不開車。（圖／翻攝自影片）

▲▼台北市政府交通局,酒駕,酒後代駕,酒駕零容忍,酒後宿醉不開車。（圖／翻攝自影片）

根據道安資訊查詢網資料顯示，臺北市近10年來酒駕案件導致死傷人數從民國100年732人、到民國110年230人，有逐年下降趨勢，臺北市政府交通局指出，喝酒後除可搭乘計程車外，仍有部分民眾隔日有用車需求，許多人會因為隔日仍要回現場取車造成麻煩，勉強開車上路，導致酒後駕車肇事，而酒後代駕服務則可避免此情形，不僅可以由專業的駕駛將人車安全送返家中，也能減少事故發生機率。

▲▼台北市政府交通局,酒駕,酒後代駕,酒駕零容忍,酒後宿醉不開車。（圖／翻攝自台北市政府交通局官網）

▲臺北市政府交通局將代駕服務彙整供民眾參考。（圖／翻攝自臺北市政府交通局官網）

交通局除持續宣導「酒後不開車」之外，警察局也會加強路邊攔檢勤務，而臺北市各計程車隊也推出酒後代駕服務，除了電話預約之外，只要下載「臺北好行」APP就可以直接預約酒後代駕服務，費用也以10公里內不超過1000元開始起價，里程每增加2公里，增加收費不超過100元，代駕服務並以資訊彙整，提高透明度與方便性，增加民眾接受度及使用率。

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