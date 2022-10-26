美髮師酒駕撞死黃暐瀚母親　稱懊悔「每天抄心經」判賠264萬

▲台中方姓美髮師酒駕撞死媒體人黃暐瀚的母親，被判賠264萬餘元。（圖／翻攝方男臉書）

記者柯沛辰／綜合報導

台中方姓美髮師去年5月5日凌晨酒後開車，撞死資深媒體人黃暐瀚的母親，肇事後竟跑進超商買酒喝，企圖營造原先沒有酒駕的假象。法院審理後，二審依酒駕致死判刑4年6個月確定。民事部分，黃暐瀚及胞兄求償464萬元，方則稱自己很懊悔，每天抄心經迴向給死者，最後被判賠264萬餘元，仍可上訴。

去年5月4日凌晨，方姓美髮師和朋友到火鍋店用餐，喝了好幾碗燒酒雞湯，開車離開時因闖紅燈遭警方攔查，測出酒測值高達0.25，被依公共危險罪移送台中地檢署，直到當天中午才離開。不料他未記取教訓，當晚跟朋友到KTV歡唱豪飲43杯威士忌後，竟又在5日凌晨酒駕返家。

當時方男開賓士行經南區東興路一段、樹義一巷路口附近，撞上外出買消夜、過馬路的黃暐瀚陳姓母親，當場發出巨響，還將人拖行長達50公尺，導致陳婦頭部重創、全身多處骨折身亡。由於前一天才酒駕被抓，方男肇事後未查看陳婦傷勢，而是先跑到一旁超商買啤酒喝，被警方懷疑是想逃避酒駕刑責。

▲方男在庭上強調自己每天抄心經，真心感到懊悔。（圖／記者鄧木卿攝）

台中地院審理時，方稱自己每天在看守所抄心經，希望迴向給陳婦，也向死者家屬鞠躬道歉，強調自己真的很懊悔，被判刑5年4個月。台中高分院二審時，考量方男案發後主動報案、當場承認自己是肇事者，是在犯罪後、警員尚未發覺前自首，符合自首減刑規定，因此改判4年6月確定。

民事部分，黃暐瀚及哥哥主張，母親遭方酒駕撞死後，殯葬費64萬多元，兄弟倆各自請求精神撫慰金200萬元，一共向方男求償464萬多元。對此，方男稱願賠償殯葬費，但他肇事後主動報案，深感自責後悔，還每天抄心經迴向給陳婦，但自己每月薪水僅8至10萬元，還要扶養患病雙親，求償金額實在太高。

法官認為，方男前一天才因酒駕遭移送，卻不思悔改，隔天又開車上路，顯未記取教訓，導致陳婦不幸逝世，讓黃暐瀚兄弟倆痛失母親、承受難以抹滅痛楚。何況，方男在警方到場前買啤酒飲用，試圖干擾警方偵查，不宜寬待，考量學歷收入及侵害程度等，並扣除強制險理賠，本月12日判決應賠償黃暐瀚100萬元、黃的胞兄164萬餘元，一共264萬2395元。

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