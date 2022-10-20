只隔7天！高雄再公布一波「酒駕累犯」　14男1女無碼正面照曝光

▲高雄公布「酒駕累犯」創新高！一口氣15人無碼照曝光。（圖／翻攝高雄市交通局網站）

記者賴文萱／高雄報導

為嚇阻酒駕，高雄市交通局依據酒駕新法規定，陸續於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實等，以防制酒駕事件的發生。今（20）日交通局再度一口氣公布15名酒駕累犯，與上周四（13日）公布的人數一樣多，都是交通局4月底公布名單以來的新高紀錄。

▲▼高雄10/20公布15名酒駕累犯正面無碼照片。（圖／翻攝自高雄市交通局）

交通局今（20）日公布15名酒駕累犯高清無碼照，違規人包含賴漢強、孫吉龍、楊政育、黃三豐、朱啟豐、鄭仲堯、張嘉珍、徐南燕、陳諺囿、黃志龍、戴瑞榮、黃丞旻、李建華、湯竣傑、李精一等15人，皆於10年內酒駕累犯，依法予以公告。

▲高雄市交通局依據酒駕新法規定，於交通局官網上公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實。（圖／高雄市交通局提供）

交通局指出，配合酒駕新法施行，已於交通局官網上設立酒駕累犯公告專區，相關的公告依中央規定，揭露駕駛人全名、照片等個人資訊，以抑制酒駕及悲劇發生。

交通局呼籲，除了勿酒駕外，也提醒勿宿醉上路，如需赴飲酒場合或飲酒後隔日，可以善用捷運、輕軌、公車或計程車等大眾運輸工具往返，飲酒後可以尋求酒後代駕、家人接送等。以免酒駕違規，除需繳納罰鍰，吊扣（銷）駕駛執照、參加道安講習外，累犯者並將公告姓名、照片及違規事實，得不償失。