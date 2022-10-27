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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

數字王國最大股東是解放軍？張善政：有心人士刻意抹紅

▲針對時代力量質疑數字王國背後大股東是解放軍？張善政今（27）日召開記者會說明，數字王國是國際化團隊，幕後最大股東是非陸籍投資人，有心人士刻意抹紅。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政27日召開記者會說明，數字王國是國際化團隊，幕後最大股東是非陸籍投資人，有心人士刻意抹紅。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對時代力量立委邱顯智等人質疑擔任數字王國執行董事的張善政，其幕後最大股東是解放軍？對此，國民黨桃園市長候選人張善政27日舉行「挺善良・反抹紅 張善政任職世界級好萊塢特效公司」記者會，他指出，他的確擔任數字王國執行董事，但並未支領薪水也未持有任何股票，公司是國際化團隊，董事會成員也來自世界各地，10席裡有8名不是陸籍，而來自台灣、美國等地專業人士。有心人士為了抹紅，刻意解讀放大兩席陸籍董事席位。

這場記者會由張善政與桃園市議員候選人凌濤、國民黨文傳會副主委林家興共同出席。張善政表示，數字王國最早在美國創立的，創辦人是《鐵達尼號》導演詹姆斯·卡麥隆（James Francis Cameron），曾獲得多座奧斯卡電影視覺特效金像獎，參與過許多好萊塢大片，如《變形金剛》、《明天過後》、《一級玩家》等畫面製作，是好萊塢知名的視覺特效公司。

▲張善政說明數字王國是國際化團隊，10席董事中僅2席是陸籍人士，最大股東並非陸籍，而是專業投資人。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政說明數字王國是國際化團隊，10席董事中僅2席是陸籍人士，最大股東並非陸籍，而是專業投資人。（圖／張善政競辦提供）

張善政坦承自己確實在數字王國擔任執行董事，公司是國際化團隊，董事會成員則來自世界各地，10席裡有8名並非陸籍而是來自台灣、美國等地的專業人士。有心人士為了抹紅，刻意解讀放大兩席陸籍董事席位，在數字王國擔任執行董事，並沒有支領薪酬，也沒有持有任何數字王國的股票，我只是想讓為台灣年輕人爭取更多機會，打造在國際市場發揮的舞台。

張善政解釋，數字王國現任CEO謝安原先生原本任職於投資銀行，後來接觸到數字王國破產清算，覺得這樣有技術實力的公司就此解散很可惜，在當時中國大陸、印度、香港、美國等地股東要求下，把公司接下來擔任CEO。

張善政還說，數字王國是港交所的上市公司，任何人都可以公開買賣數字王國股票，指控者所謂有共軍背景的投資者保利文化，只是眾多投資者其中之一，保利文化既沒有數字王國的控制股權，也不是最大的單一投資人，在董事會中，陸籍董事僅有2席，無法左右公司發展方向，公司的CEO謝安先生以及我，是僅有的兩席執行董事，都是正港台灣人，公司內也有很多優秀的台灣青年在打拚。董事之一的ELIZABETH MONK DALEY則是美國南加大電影學院的院長，數字王國在美國、加拿大、香港、大陸及台灣，也都有營運據點及員工。

▲張善政會同市議員候選人凌濤、國民黨文傳會副主委林家興共同出席記者會。（圖／張善政競辦提供）

▲張善政會同市議員候選人凌濤、國民黨文傳會副主委林家興共同出席記者會。（圖／張善政競辦提供）

張善政還說，數字王國最大的股東不是陸籍，而是持股20.5%的非陸籍投資人，如果按照某些對商業無知者的標準，只要有任何中國大陸方面投資股份就有問題，那我們許多在海外資本市場上市的優秀企業，都可能不小心成為中共同路人，用中國大陸持股來扣紅帽子，對這些公司真的很不公平。

張善政認為，對比鄭運鵬到對岸創業，專利申請書上寫「中國台灣」、「中國」等，數字王國年報中關於張善政本人的敘述，則是「台灣」。裡面關於我的介紹，寫台灣前行政院長，如果是陸資，會這樣寫嗎？就因為是台灣人主導的公司，才會寫台灣前行政院長。

張善政強調，自己到數字王國任職並未支領薪水，單純希望能發揮影響力，讓國際級的大製作，能有台灣人領導的團隊參與，這無疑是對台灣年輕人實力的肯定。如果還要被抹紅說是中共同路人，那Netflix跟迪士尼，付費買數字王國的專業服務，算不算中共同路人？

根據數字王國官網介紹，該公司過去參與許多影視特效與動畫製作，包括Netflix的《良善之地》、《怪奇物語》；迪士尼漫威系列的眾多電影，包括《尚氣與十環傳奇》、《汪達與幻視》、《洛基》；華納兄弟的《怪獸與牠們的產地3》；也參與了年輕人很喜歡的遊戲《英雄聯盟》、《對馬戰鬼》的特效工作。

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