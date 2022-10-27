機台突啟動害移工右手截4指　塑膠工廠負責人坦承疏失下場曝

▲越南籍阮姓工人去年5月在工廠擦拭塑膠成型機台時，機器卻突然啟動，右手被機台壓住，導致4隻手指被壓斷，最後被迫截肢。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市越南籍阮姓工人，去年5月間在工廠擦拭射出成形機台時，機台突然啟動，阮男右手來不及移開被機台壓住，痛得哇哇大叫，同仁見狀趕緊送醫急救，食指以外4根手指仍難逃截肢命運，事後對工廠陳姓負責人提告；桃檢複訊時，陳姓負責人坦承確有疏失，檢方偵結依過失傷害罪嫌將陳男提起公訴。

檢警調查，越南籍阮姓移工於2019年來台工作，在桃園市觀音區某塑膠工廠擔任作業員，去年5月15日晚間10時許工作時，阮男擦拭塑膠射出成形機台，當時機台是停機狀態，阮男擦拭時，機台突然啟動壓住其右手，阮男痛得當場大聲呼叫，同事發現後趕緊關閉機台，將阮男送往林口長庚醫院急救，但右手除食指外，4根手指傷勢嚴重，急救後仍面臨截肢命運，事後，阮男對公司49歲的陳姓負責人提出過失傷害告訴。

桃檢複訊時，陳姓負責人坦承阮姓移工未受過專業訓練，僅負責手工包裝素較成行設初等產品，若要清潔擦拭必須停機，再由技術員進行擦拭與排除故障等工作；桃園市政府勞動檢查處勘驗發現，未使勞工停止機台運轉籍從事機台異常排除作業，且所雇勞工教育訓練課程亦不符規定，業者未針對射出成形機台異常排除作業訂定安全衛生做越標準，確實有疏失，檢方偵結，塑膠廠陳姓負責確有疏失，依過失傷害罪嫌將陳男提起公訴。

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