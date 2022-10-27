MUZIK／唯一真神鎮團　克里夫蘭開季入藏馬勒第二親筆手稿

圖、文／MUZIK

2022-2023樂季，克里夫蘭管弦樂團（Cleveland Orchestra）以馬勒第二號交響曲《復活》為開季曲目，並且在演出期間展示他們取得的「該曲唯一、由馬勒親自於1888至1894年間譜寫的完整手稿」。

這分手稿來自該團信託人、德國媒體大亨Herbert Kloiber。它起先屬於馬勒夫人艾瑪所有，來到克里夫蘭管弦樂團駐地Severance Music Center之前，只有著名指揮孟格堡（Willem Mengelberg）、荷蘭大會堂管弦樂團，以及兩位私人收藏者曾經持有——其中一位就是Kloiber，他在2016年的拍賣會上以450萬英鎊匿名買下樂譜，並稱其為「近三十年來拍賣會上最偉大的音樂手稿」——馬勒研究者、凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）榮譽音樂教授Stephen Hefling分析，如果馬勒沒有完成第二號交響曲，那他的作曲生涯能否為繼都成問題，馬勒第二正是嵌定他在歐洲音樂版圖位置的決定性作品。Hefling也認為，此稿是現存最純粹的原件，「就像是馬勒親手傳下來的，沒有另加裝訂、修整，也沒有經過修復」。

克里夫蘭管弦樂團典藏人員Andria Hoy展示了譜上用鉛筆寫下的複雜筆記、難以數計的手寫指示、擦除與用淺藍或紫色墨水修正的筆跡，還有整頁的貼上覆蓋；並且指出：該件可供追溯的完整歷史相當重要。

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就保存狀況看來，這分樂譜一直受到歷任所有者的精心照料，現在它收藏在Severance Music Center裡最安全、乾燥、安穩的房間裡頭，保存於弱光、均溫、低濕的環境，並且依然可以用手小心翻閱。目前除了在音樂會演出期間現身，樂團還計劃以「魔盒」（Magic Box）互動展示232頁的完整複製品，原件則移往博物館，與文藝復興時期的音樂遺藏一同，由紙質文物專家適當保存，並偶爾取出，以維持它的彈性。

該團董事長兼執行長Andre Gremillet表示，並不想只把文物深藏於金匱石室之中，而是希望盡量讓人能夠與之接觸。它也已經成為音樂總監Franz Welser-Möst詮釋馬勒二時珍貴的音樂指南。

更久以前的作曲家，例如貝多芬，留下的原稿都不易判讀，但馬勒這分手稿幾乎每條註解、每個停頓、發聲、臨時升降的指示都相當清楚，講述著這首又長又大，需要超過百位演出者，包括兩位獨唱、一個合唱團、一個外加一排木管、銅管、打擊樂手的管弦樂團，才能上演的巨作。

作為克里夫蘭管弦樂團歐洲顧問委員會創立以來的主席、更是Welser-Most長久以來的樂迷，Kloiber在樂團的書面聲明中表示，自己只是暫時保存這分手稿、有責任為它找到一個永久的歸宿——由此不難想見，該團就是他心中最能善加照顧與利用這分文物的好地方。

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